Avengers: Doomsday es una de las películas más esperadas de fin de año, razón por la cual Marvel ya se prepara para hacer una gran gira de promoción en todo el mundo.

Muchos fans esperan que la gira de Avengers: Doomsday llegué a México, pues es uno de los países con mayor base de fans de Marvel en el mundo.

Avengers: Doomsday (@Avengers)

¿Avengers: Doomsday vendrá a México?

Lamentablemente la gira de promoción de Avengers: Doomsday no llegará a México, ya que el país no fue incluido dentro de las ciudades que visitará el elenco de la película.

Estas son las ciudades donde estará la gira promocional de Avengers: Doomsday:

Las Vegas Sao Paulo Gold Coast Roma Los Angeles ⁠Londres Seúl ⁠Shangai Toronto

Fuera de estas nueve ciudades, no habrá ninguna promoción especial en el resto de países donde se estrenará Avengers: Doomsday.

La gira promocional se llevará a cabo en los primeros días de diciembre, tomando en cuenta que la película se estrena el día 18 del mismo mes a nivel mundial.

Hay que señalar que lo único “diferente” que habrá en México alrededor de la película, es que se estrenará un par de días antes, el 16 de diciembre.

Avengers: Doomsday (Marvel Studios )

Avengers: Doomsday se suma a otras películas de Marvel que no se promocionan en México

Hay que señalar que el caso de Avengers: Doomsday no es único en México; Marvel por lo general ha omitido nuestro país al momento de hacer sus giras promocionales.

En el caso de películas como Avengers: Doomsday, la última película de Marvel que tuvo una gira promocional el México fue Black Panther: Wakanda Forever en 2022.

Tras eso han pasado más de 4 años sin que la marca haga algún fan event relacionado con alguna de sus películas, salvo presentaciones en eventos cerrados como la CCXP.

Habrá que ver si para las nuevas fases de Marvel se tiene de nueva cuenta alguna gira en nuestro país como sucedía en la época de la Saga del Infinito.