Tras 7 años de ausencia, regresan las funciones de medianoche a Cinemex con Avengers: Doomsday, algo que muchos fans esperaban con ansias.

Con las funciones de medianoche en Cinemex de Avengers: Doomsday, muchos fans serán de los primeros en ver la esperada película de Marvel, tal y como sucedía hace casi una década.

Avengers Doomsday (@MarvelStudios / X)

Cinemex confirmó las funciones de medianoche para Avengers: Doomsday

A través de sus redes sociales, Cinemex anunció que Avengers: Doomsday contará con funciones de medianoche en sus salas, aunque sin aclarar en qué cines se podrá ver la película a esa hora.

No obstante, si recordamos las funciones de medianoche de hace 7 años, Avengers: Doomsday debería de tener boletos para ese horario en todos sus complejos y en todos los formatos disponibles del filme.

Otra cosa a mencionar es que también se confirmó que la preventa para las funciones de medianoche —así como para las regulares— será el 28 de septiembre, como ya se había anunciado en otras exhibidoras.

Ya dependerá de los fans si desean ir a estas funciones y ser de los primeros en ver la película, solo toma en cuenta que el 16 de diciembre será miércoles y la película podría acabar alrededor de las 3 de la mañana.

Avengers: Doomsday funciones de medianoche (Cinemex)

Avengers: Doomsday será la primera función de medianoche en Cinemex en 7 años

Si bien las funciones de medianoche eran habituales en Cinemex, dejaron de estar disponibles durante 7 años hasta la llegada de Avengers: Doomsday.

El que no hubiera funciones de medianoche hasta Avengers: Doomsday en Cinemex se debe a la llegada de la pandemia en 2020 y 2021, que en primera instancia cerró los cines y posteriormente limitó el acceso a los mismos.

Aunque se pudieron retomar dichas funciones con anterioridad, en 2023 o 2024 cuando la emergencia ya no era tal; los cines decidieron mantener la restricción para dicha actividad de la noche.

Habrá que ver si para 2027 hay más funciones de medianoche con películas esperadas, o se limitará solo a casos muy específicos.