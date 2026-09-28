La preventa de Avengers: Doomsday finalmente comenzó en México este lunes 28 de septiembre, pero la emoción por conseguir boletos se convirtió rápidamente en una carrera contra los errores de las plataformas de Cinépolis y Cinemex.

Desde los primeros minutos de la venta anticipada de Avengers: Doomsday, usuarios reportaron problemas para ingresar a los sitios web y aplicaciones de Cinépolis y Cinemex.

Entre las fallas señaladas estuvieron:

Páginas que no cargaban,

Funciones que no aparecían

Errores del sistema

Cargos realizados sin que los boletos quedaran confirmados

Cinemex y Cinépolis colapsan por la preventa de Avengers: Doomsday (@Cinemex / X)

Cinépolis y Cinemex enfrentan fallas durante la preventa de Avengers: Doomsday

La demanda por los boletos de Avengers: Doomsday fue suficiente para saturar las plataformas digitales de Cinépolis y Cinemex.

Aunque Cinépolis informó que ya había identificado el problema y trabajaba para solucionarlo, Cinemex señaló que realizaba labores de mantenimiento en sus sistemas.

Cinemex y Cinépolis colapsan por la preventa de Avengers: Doomsday (Especial )

Cinemex y Cinépolis colapsan por la preventa de Avengers: Doomsday (Especial )

Cinemex y Cinépolis colapsan por la preventa de Avengers: Doomsday (Especial )

La preventa para la nueva película de Marvel, Avengers: Doomsday en Cinépolis y Cinemex comenzó de manera exclusiva para funciones en formato Infinity Vision, mientras que las funciones de medianoche están contempladas para los primeros minutos del 17 de diciembre, fecha de estreno de la cinta en México.

La caída de las plataformas de Cinépolis y Cinemexz por la preventa de Avengers: Doomsday, también provocó una ola de memes en redes sociales, donde los fans de Marvel bromearon con la dificultad para conseguir entradas antes de que llegaran los spoilers.

Con Avengers: Doomsday, Marvel vuelve a demostrar que la expectativa por sus grandes estrenos también puede poner a prueba la infraestructura digital de los cines.

Cinemex y Cinépolis colapsan por la preventa de Avengers: Doomsday (Especial )