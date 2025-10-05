Todo indica que Marvel ya está lista para iniciar la promoción de Avengers Doomsday, nuevos reportes señalan que ya preparan un tráiler especial para el Super Bowl 2026.

Recordemos que el Super Bowl 2026 es uno de los eventos más requeridos por las marcas, quienes lanzan sus mejores comerciales; de ahí que Marvel busque posicionar el tráiler de Avengers Doomsday.

Avengers Doomsday mostrará un tráiler corto en el Super Bowl 2026

De acuerdo con insiders, el tráiler del Super Bowl 2026 de Avengers Doomsday de Marvel será uno especial, debido al tiempo que se da para cada uno de los comerciales en el evento.

Es decir, el tráiler del Super Bowl 2026 de Avengers Doomsday no sería uno de larga duración, más bien un teaser de menos de un minuto.

Posiblemente mostrando algunas escenas importantes de la película, pero sin ahondar mucho en la trama de la misma, que se dejaría para los avances más en forma del filme.

Avengers: Doomsday (Marvel Studios)

También se menciona que este sería el segundo avance de la película, pues el primero lo veríamos en diciembre de 2025, posiblemente en el estreno de Avatar: Fuego y Ceniza.

Este sería de larga duración y mostraría un poco más de la trama del esperado filme de Marvel.

¿Cuándo se estrenará Avengers Doomsday?

Avengers Doomsday llegará a salas de cine de todo el mundo el 18 de diciembre de 2026, siendo la primera parte de la conclusión de la saga del Multiverso.

Originalmente, Avengers Doomsday iba a salir en mayo del mismo 2026; sin embargo, Marvel y Disney decidieron retrasar la fecha de lanzamiento.

No se dieron detalles en su momento del retraso de la película, pero rumores indican que fue porque al momento de filmar el guion no estaba listo, además de que tendrían mucha competencia con The Mandalorian & Grogu y GTA VI.

Diciembre de 2026 suena como una mejor fecha, ya que el calendario es más relajado y así pueden aprovechar las vacaciones de fin de año para generar más taquilla.