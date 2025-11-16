Rumores apuntan al regreso de Tobey Maguire como Spider-Man para Avengers: Doomsday.

Como fans recordarán, el paso de Tobey Maguire en Spider-Man: No Way Home en 2021 de Marvel encendió las peticiones de los seguidores de la franquicia.

Tobey Maguire podría volver como Spider-Man en Avengers: Doomsday

Según reveló el insider Daniel RPK, Tobey Maguire -de 50 años de edad- podría regresar una vez más como Spider-Man para la nueva película de Marvel: Avengers: Doomsday.

Pues cabe recordar que, de acuerdo con los rumores, en Avengers: Doomsday —planeada para el 2026— se verán variantes de superhéroes de otros universos.

Y, como se reveló en Spider-Man: No Way Home en 2021, el Peter Parker de Tobey Maguire es uno de ellos en el UCM.

Spider-Man: No Way Home (Sony Pictures)

Por lo que los nuevos rumores apuntan a que Tobey Maguire estaría de regreso nuevamente como Spider-Man en el UCM y no en solitario.

Según se dice, a Tobey Maguire también lo veremos en Avengers: Secret Wars con Andrew Garfield y Tom Holland, tal y como ocurrió en Spider-Man: No Way Home.

Cabe recordar que la integración de Tobey Maguire y Andrew Garfield al UCM al lado de Tom Holland fue una locura que entusiasmó a los fans de Spider-Man, al tener reunidos a los tres actores que han dado vida a Peter Parker en la pantalla grande.

Por lo que ahora, con el supuesto regreso de Tobey Maguire en Avengers: Doomsday y la aparente reunión con Andrew Garfield y Tom Holland en Secret Wars, las expectativas sobre estas dos nuevas películas de Marvel han aumentado exponencialmente.