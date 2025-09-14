El Clásico Nacional está cada vez más cerca de disputarse y en Chivas aprovecharon el marco de la Independencia, aunque con un garrafal error, para mandar un claro mensaje, pues ellos son “sólo mexicanos”, contrario a su rival, Club América, que está plagado de extranjeros.

Chivas mantiene la apuesta de jugar con futbolistas mexicanos y así lo recordaron en sus redes sociales previo al Clásico Nacional, un mensaje que tiene destinatario directo: Club América.

Mientras que Chivas presume una alineación mexicana, Club América tiene una importante base de extranjeros que ha potenciado su plantilla.

No obstante, en Club América también destacan mexicanos como Luis Ángel Malagón, Israel Reyes, Ramón Juárez, Alejandro Zendejas, Henry Martín y hasta Álvaro Fidalgo, quien ya está naturalizado mexicano.

El mensaje de Chivas previo al Clásico Nacional vs América

Chivas mandó un contundente mensaje en sus redes sociales para Club América, pues publicó un gráfico de Emiliano Zapata, personaje de la Revolución Mexicana y no de la Independencia, para decir que son “¡Solo mexicanos!”.

El mensaje de “¡Sólo mexicanos!” causó opiniones divididas en redes sociales, pues mientras algunos aplaudieron el gesto, otros se burlaron.

“Eso ya no es orgullo, no dan una desde hace años”, se lee en una de las respuestas a la publicación.

“Chivas: la mentira más grande del fútbol mexicano; son consentidos, mimados, sobreprotegidos, sin exigencia; juegan con gente NO NACIDA en México; ah, pero, se escudan en la Constitución”, escribió otro usuario.

El último mensaje de Chivas al América previo al Clásico Nacional. (@Chivas)

¿Cuándo se jugará el Clásico Nacional, América vs Chivas?

El Clásico Nacional, América vs Chivas se disputará este sábado 13 de septiembre en el Estadio Ciudad de los Deportes y será el platillo principal de la Jornada 8 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

América se presentará al encuentro como el segundo mejor equipo del torneo, sólo por detrás de Rayados de Monterrey, mientras que el Rebaño deambula en las últimas posiciones.

Chivas apenas ha cosechado cuatro puntos y registra cuatro partidos sin conocer la victoria en el torneo. Su último y único triunfo llegó en la Jornada 2, por un marcador de 3-4 ante Atlético de San Luis.