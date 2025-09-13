Rayados defiende el liderato del Apertura 2025 en la Jornada 8 de la Liga MX vs Querétaro; te compartimos el pronóstico y las posibles alineaciones del partido.

Después de la Fecha FIFA, la Liga MX se reanudará con la Jornada 8 en la que Rayados tendrá una visita complicada a Querétaro.

Querétaro vs Rayados: Pronóstico del partido en el cierre de la Jornada 8 de Liga MX

A pesar de jugar como visitante, Rayados es favorito para derrotar a Querétaro en la Jornada 8 de LaLiga, y el pronóstico es que lo hará con marcador de 3-1.

Querétaro vs Rayados: Posibles alineaciones en el cierre de la Jornada 8 de Liga MX

Querétaro saltará a su cancha con esta posible alienación en el partido vs Rayados.

José Hernández Omar Mendoza Diego Reyes Santiago Homenchenko Francisco Venegas Eduardo Armenta Ángel Zapata Pablo Barrera Juan Robles Rodrigo Bogarín Lucas Rodríguez

Rayados pondrá esta posible alineación en la cancha del Estadio La Corregidora, ante el Querétaro.

Santiago Melé Ricardo Chávez Héctor Moreno Sergio Ramos Luis Reyes Óliver Torres Jesús Corona Iker Fimbres Lucas Ocampos Sergio Canales Germán Berterame

Querétaro vs Rayados: Día para ver el cierre de la Jornada 8 de la Liga MX

El domingo 14 de septiembre termina la Jornada 8 de la Liga MX con dos partidos, entre ellos el Querétaro vs Rayados.

Querétaro vs Rayados: Hora y canal para ver el cierre de la Jornada 8 de la Liga MX

El partido Querétaro vs Rayados iniciará a las 17 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio La Corregidora, como parte de la Jornada 8 de la Liga MX.

La plataforma Caliente TV transmitirá el partido Querétaro vs Rayados el domingo 14 de septiembre de 2025, a partir de las 17 horas.

Partido: Querétaro vs Rayados

Fase: Jornada 8 de la Liga MX

Fecha: Domingo 14 de septiembre de 2025

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio La Corregidora

Transmisión: Caliente TV

¿Cómo llegan Rayados y Querétaro al partido de la Jornada 8 de la Liga MX?

Rayados venció 4-2 a Puebla en la Jornada 7 de la Liga MX, partido celebrado en el Estadio Cuauhtémoc, donde los regios mantuvieron la cima de la competencia.

Con los tres puntos conseguidos en Puebla, Rayados llegó a 18 unidades en lo más alto de la tabla de posiciones de la Liga MX.

El Querétaro llega a la Jornada 8 de la Liga MX vs Rayados, después de perder en la cancha de León, con marcador de 0-3.

Con la derrota, el Querétaro se quedó con cuatro puntos y ocupa el lugar 17 en la tabla de posiciones de la Liga MX.