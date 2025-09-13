Rayados defiende el liderato del Apertura 2025 en la Jornada 8 de la Liga MX vs Querétaro; te compartimos el pronóstico y las posibles alineaciones del partido.
Después de la Fecha FIFA, la Liga MX se reanudará con la Jornada 8 en la que Rayados tendrá una visita complicada a Querétaro.
Querétaro vs Rayados: Pronóstico del partido en el cierre de la Jornada 8 de Liga MX
A pesar de jugar como visitante, Rayados es favorito para derrotar a Querétaro en la Jornada 8 de LaLiga, y el pronóstico es que lo hará con marcador de 3-1.
Querétaro vs Rayados: Posibles alineaciones en el cierre de la Jornada 8 de Liga MX
Querétaro saltará a su cancha con esta posible alienación en el partido vs Rayados.
- José Hernández
- Omar Mendoza
- Diego Reyes
- Santiago Homenchenko
- Francisco Venegas
- Eduardo Armenta
- Ángel Zapata
- Pablo Barrera
- Juan Robles
- Rodrigo Bogarín
- Lucas Rodríguez
Rayados pondrá esta posible alineación en la cancha del Estadio La Corregidora, ante el Querétaro.
- Santiago Melé
- Ricardo Chávez
- Héctor Moreno
- Sergio Ramos
- Luis Reyes
- Óliver Torres
- Jesús Corona
- Iker Fimbres
- Lucas Ocampos
- Sergio Canales
- Germán Berterame
Querétaro vs Rayados: Día para ver el cierre de la Jornada 8 de la Liga MX
El domingo 14 de septiembre termina la Jornada 8 de la Liga MX con dos partidos, entre ellos el Querétaro vs Rayados.
Querétaro vs Rayados: Hora y canal para ver el cierre de la Jornada 8 de la Liga MX
El partido Querétaro vs Rayados iniciará a las 17 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio La Corregidora, como parte de la Jornada 8 de la Liga MX.
La plataforma Caliente TV transmitirá el partido Querétaro vs Rayados el domingo 14 de septiembre de 2025, a partir de las 17 horas.
- Partido: Querétaro vs Rayados
- Fase: Jornada 8 de la Liga MX
- Fecha: Domingo 14 de septiembre de 2025
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio La Corregidora
- Transmisión: Caliente TV
¿Cómo llegan Rayados y Querétaro al partido de la Jornada 8 de la Liga MX?
Rayados venció 4-2 a Puebla en la Jornada 7 de la Liga MX, partido celebrado en el Estadio Cuauhtémoc, donde los regios mantuvieron la cima de la competencia.
Con los tres puntos conseguidos en Puebla, Rayados llegó a 18 unidades en lo más alto de la tabla de posiciones de la Liga MX.
El Querétaro llega a la Jornada 8 de la Liga MX vs Rayados, después de perder en la cancha de León, con marcador de 0-3.
Con la derrota, el Querétaro se quedó con cuatro puntos y ocupa el lugar 17 en la tabla de posiciones de la Liga MX.