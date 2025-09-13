El América vs Chivas de este Apertura 2025 tendrá un toque muy especial, pues una mujer va a narrar este Clásico Nacional. Lo hará para Televisa, pero, ¿quitará a Andrés Vaca?

Antes de eso, veamos un poco de contexto de este Clásico Nacional. Para empezar, este América vs Chivas se tenía previsto para este viernes 12 de septiembre, por la pelea de Canelo Álvarez.

Luego decidieron que no, y lo movieron para el sábado 13, día que finalmente será el partido. Aunque también tuvo modificaciones en el horario.

Para que no existan dudas, el encuentra será este 13 de septiembre a las 21:15 hrs, tiempo del centro de México. Tendrá varias transmisiones, además de la habitual, se podrá ver por YouTube y varias plataformas, gracias a Miguel Layún y su canal.

¡El Clásico Nacional será histórico! Por primera vez una mujer narrará el América vs Chivas

Como vimos, este Clásico Nacional tendrá varias transmisiones. Es decir, lo pasará TUDN por el Canal 5 como estamos acostumbrados, pero también se podrá ver este América vs Chivas por las plataformas de Miguel Layún.

Aquí es donde entra la mujer que narrará este Clásico Nacional. Hablamos de Lola del Carril, la narradora argentina recién anunció que será parte de Televisa, o mejor dicho de los canales de Miguel Layún. Por lo que este América vs Chivas será especial.

Si tiene la duda, en el Canal 5 estarán los habituales, Andrés Vaca, y compañía. Marc Crosas, Layún y Lola del Carril estarán en las plataformas de internet.

¿Quién es Lola del Carril? La narradora que se hizo famosa en México por Marc Crosas

En el Mundial de Clubes 2025, DAZN fue el canal o plataforma que pasó todos los partidos en vivo. Ahí, México conoció a Lola de Carril, pues en un partido le tocó transmitir junto a Marc Crosas y se hicieron virales por coquetear en vivo. Al final no pasó nada y pareció más una estrategia publicitaria.

Más allá de eso, Lola de Carril es una narradora argentina con amplia experiencia en televisión. Ha comentado la liga de su país, Bundesliga, Ligue 1 y el Mundial de Clubes 2025. Ahora parece que será parte de Televisa para el Mundial 2026.