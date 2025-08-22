Tigres Femenil sorprendió y tan pronto concretó la salida de Lizbeth Ovalle al Orlando Pride, anunció a su nueva jugadora. Se trata de una ex de Rayadas de Monterrey que llegará a las Amazonas para brindar una variante a la ofensiva.

El relevo de Lizbeth Ovalle en Tigres es seleccionada por Venezuela, medallista de oro en los Juegos Sudamericanos del 2022 y llega proveniente de la NWSL.

El Apertura 2025 de la Liga MX Femenil ya comenzó, pero la ventana de transferencias continúa abierta y mientras esto suceda, los equipos seguirán potenciando sus plantillas.

¿Quién es la nueva jugadora de Club Tigres Femenil?

A través de redes sociales, Club Tigres anunció a Bárbara Olivieri como su nueva jugadora, la venezolana llegará como préstamo por lo que resta del 2025 procedente del Boston Legacy FC.

“Seleccionada Nacional por Venezuela y medallista de oro en los Juegos Sudamericanos del 2022. ¡Le damos la bienvenida a Bárbara Olivieri a Tigres Femenil!”, se lee en la publicación de las Amazonas.

🔥 Seleccionada Nacional por Venezuela y medallista de oro en los Juegos Sudamericanos del 2022. ¡Le damos la bienvenida a Bárbara Olivieri a Tigres Femenil!



¡Vamos, @barbolivieri! pic.twitter.com/Y5btKve8ws — Club Tigres Femenil 🐯 (@TigresFemenil) August 22, 2025

¿Quién es Bárbara Olivieri, el relevo de Lizbeth Ovalle en Club Tigres?

Nacida en Texas, Estados Unidos, perdón con ascendencia venezolana, Bárbara Olivieri es una mediocampista ofensiva de 23 años de edad, quien llegará a Club Tigres para potenciar la ofensiva ante la salida de Lizbeth Ovalle.

Bárbara Olivieri se formó en el futbol colegial y en 2022 fichó por Rayadas de Monterrey. Apenas disputó 27 partidos y se marchó a inicios del 2023.

Su siguiente paso fue con el Houston Dash de la NWSL. En 2025, Boston Legacy FC, compró su carta y la cedió a Tigres Femenil por lo que resta del año.

Perfil de Bárbara Olivieri:

Nombre completo: Barbara Klarissa Olivieri

Fecha de nacimiento: 24 de febrero del 2002

Lugar de nacimiento: Texas, Estados Unidos de América

Nacionalidad: Estadounidense

Edad: 23 años

Estatura: 1.61 m.

Peso: 59.8 kg.

¿Cuándo volverá a jugar Club Tigres Femenil?

Club Tigres Femenil volverá a escena el martes 26 de agosto cuando visite Querétaro para enfrentar a Gallos Blancos Femenil.

El encuentro Querétaro vs Tigres se celebrará en el marco de la Jornada 8.