Tras varios días después de que se confirmara el fichaje de Lizbeth Ovalle con el Orlando Pride, la jugadora mexicana ya hizo su esperado debut y fue ante Chicago Red Stars.

Lizbeth Ovalle se convirtió en una de las jugadoras más importantes en la historia de la Liga MX Femenil y ahora buscará replicar ese éxito con el Orlando Pride en la NWSL.

Ahora, con un escenario diferente, la futbolista mexicana se enfrenta al reto de adaptarse a un entorno más competitivo en el balompié de Estados Unidos.

Chicago Red Stars vs Orlando Pride: Lizbeth Ovalle tuvo un amargo debut en la NWSL

Lizbeth Ovalle vivió su debut en la NWSL tras completar todos los trámites para jugar fuera de México y sumarse al Orlando Pride.

En la jornada 19 de la NWSL, Orlando Pride visitó a Chicago Red Stars, partido que marcó el primer encuentro de Lizbeth Ovalle en la liga estadounidense.

La mexicana tuvo que esperar hasta la segunda mitad para ingresar desde el banquillo y disputar sus primeros minutos con su nuevo equipo.

🪄 Jacquie Ovalle Debut Alert 🪄 pic.twitter.com/pyOWefUDQE — National Women’s Soccer League (@NWSL) September 7, 2025

Sam Staab abrió el marcador para Chicago Red Stars al 50’, Orlando Pride respondió con el empate de Carson Pickett, pero Jameese Joseph devolvió la ventaja a las locales apenas segundos después.

La intensidad del partido no cedió y Chicago amplió la diferencia con los goles de Bea Franklin al 65’ y Julia Grosso al 69’.

A pesar de participar en toda la segunda mitad, Ovalle no pudo cambiar el rumbo del encuentro, quedando marcado su debut como un arranque complicado.

¿Cuándo y a qué hora es el siguiente partido de Lizbeth Ovalle con Orlando Pride?

El Orlando Pride se prepara para enfrentar al Bay Football Club en la próxima jornada de la NWSL, partido en el que Lizbeth Ovalle podría tener minutos.

Luego de vivir su esperado debut, Lizbeth Ovalle será una de las futbolistas disponibles para ver acción en este importante partido del Orlando Pride.