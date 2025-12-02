Estamos a casi seis meses del arranque del Mundial 2026 por lo que la FIFA ya alista el sorteo para conocer los grupos de la primera Copa del Mundo que tendrá 48 selecciones participantes y que se disputará en tres sedes.

Aunque el sorteo para los grupos del Mundial 2026 se llevará a cabo el próximo viernes 5 de diciembre en Washington, pero el fixture oficial no será dado a conocer ese mismo día de la ceremonia.

El sorteo se realizará de tal manera que no queden equipos de la misma confederación en el mismo grupo, a excepción de Europa, debido a que lleva a más selecciones clasificadas de manera que cuatro grupos tendrán dos equipos europeos, mientras que el resto solo uno.

Calendario del Mundial 2026: Ya hay fecha para la publicación del fixture oficial

Se viene una semana importante para todos los aficionados del fútbol ya que este viernes 5 de diciembre se llevará a cabo el sorteo para la fase de grupos del Mundial 2026 en el Centro John F. Kennedy en Washington D. C.

Sin embargo, la FIFA reveló que el fixture o calendario oficial de los partidos de la Copa del Mundo se dará a conocer un día después, es decir el sábado 6 de diciembre a través de todos los canales oficiales y redes sociales del organismo.

“El proceso de asignación de partidos posterior al sorteo tiene como objetivo garantizar las mejores condiciones para todas las selecciones y, en la medida de lo posible, facilitar que los aficionados de todo el mundo puedan ver en directo los encuentros de sus equipos en las diferentes zonas horarias", explicó la FIFA en su sitio web.

Updated match schedule to be unveiled live in Washington DC on 6 December



⚽️ Full reveal of match venues and kick-off times to take place the day after the Final Draw, at 12:00 EST



⚽️ FIFA President and FIFA Legends to analyse match-ups in the presence of representatives from… pic.twitter.com/IY41RF3Ht1 — FIFA Media (@fifamedia) December 1, 2025

¿Cuándo, dónde y qué hora ver el fixture oficial del Mundial 2026?

Con 42 selecciones definidas de las 48 participantes, la FIFA dará inicio a la planeación del Mundial 2026 que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá con la presentación del fixture oficial del torneo.

Este calendario informará de manera detallada las sedes donde se disputarán los partidos, fechas y horarios de inicio para cada uno de los encuentros del torneo veraniego y se podrá seguir a través de los canales de la FIFA.