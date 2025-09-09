Focos rojos en el FC Barcelona. A unos días de que comience la Champions League, el equipo recibió pésimas noticias sobre un par de sus jugadores que han sido inamovibles del once inicial de Hansi Flick.

Y es que, como era de esperarse, la fecha FIFA ya cobró su primera víctima y fue uno de los referentes en el FC Barcelona y podría estar alejado un tiempo de las canchas.

Por si fuera poco, uno de los jugadores del Barça que no fue convocado por su selección, también se lesionó entrenando con el club, por lo que serán dos los jugadores del club que podrían perderse el inicio de la Champions League.

Dos figuras del FC Barcelona podrían perderse el inicio de la Champions League

A través de un par de comunicados compartidos en sus redes sociales, el FC Barcelona dio a conocer que tanto Frenkie de Jong como Alejandro Baldé sufrieron lesiones musculares a unos días del inicio de la Champions League.

En ambos casos, el FC Barcelona dio a conocer que las lesiones son mínimas, pero no reveló el tiempo que estarán de baja, por lo que no se sabe con exactitud los partidos que se perderán el mediocampista neerlandés y el lateral español.

El jugador 𝐅𝐫𝐞𝐧𝐤𝐢𝐞 𝐝𝐞 𝐉𝐨𝐧𝐠 ha sufrido una mínima lesión en el músculo obturador externo de la pierna derecha. Su evolución marcará su disponibilidad. pic.twitter.com/u20Ak5iYz7 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 8, 2025

❗ COMUNICADO MÉDICO



▶ Alejandro Balde ha sufrido una pequeña lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda durante el entrenamiento de hoy. Su evolución marcará su disponibilidad pic.twitter.com/vpuh7mgITM — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 3, 2025

Lo que es prácticamente un hecho es que ambos se perderían el partido de este domingo 14 de septiembre contra el Valencia y también está en riesgo su participación en el debut de Champions League del Barça ante el Newcastle.

Alejandro Baldé y Frenkie de Jong no son los únicos referentes del FC Barcelona lesionados

Además de las bajas de Alejandro Baldé y Frenkie de Jong, el FC Barcelona también se las tendrá que arreglar sin Gavi, pues el mediocampista español sufrió una lesión en la rodilla derecha en el partido ante el Levante.

Luego de haber sufrido una rotura de ligamento cruzado, Gavi se volvió a lesionar la rodilla derecha y, aunque en principio se pensaba que solamente era una sobrecarga muscular, parece ser más grave.

Incluso trascendió que el mediocampista andaluz podría tener que volver a pasar por el quirófano, pero de acuerdo a información compartida por Sport, terminó decantándose por una recuperación más conservadora y habría evitado otra cirugía.