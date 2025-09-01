Aaron Ramsey se estrenó en la Liga MX, lo que volvió a poner en el centro de la conversación la “maldición” que lo ha acompañado en diferentes etapas de su carrera.

Tras varios meses después de su llegada, Aaron Ramsey por fin pudo anotar en la Liga MX, pero más allá de eso, los aficionados recordaron su “maldición”.

Las redes sociales no perdonan, y ya se han compartido innumerables memes sobre lo que significa este gol del jugador galés en el futbol mexicano.

Así fue el primer gol de Aaron Ramsey en la Liga MX

Aaron Ramsey se estrenó como goleador en la Liga MX al anotar el único tanto en el triunfo de Club Pumas sobre Atlas FC en la jornada 7 del Apertura 2025.

Entró de cambio y, pese a la lluvia que dificultó el juego, Aaron Ramsey logró definir dentro del área chica para sellar la victoria del equipo universitario en la Liga MX.

El gol de Ramsey llegó en los últimos minutos del segundo tiempo, cuando parecía que el partido terminaría en un empate entre ambos equipos.

Su ingreso como suplente y la capacidad de definir en un momento decisivo muestran la influencia que puede tener en futuros partidos del torneo.

Con este resultado, los Pumas de la UNAM consiguieron su primer triunfo en casa en el presente Apertura 2025.

🚨🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 PRIMER GOL DE AARON RAMSEY EN MEXICO PARA LA VICTORIA DE PUMAS! 🤯🇲🇽



pic.twitter.com/s2W6N0tUvu — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) September 1, 2025

¿Cuál es la maldición de Aaron Ramsey?

La llamada “maldición de Aaron Ramsey” se ha convertido en un fenómeno comentado tanto por aficionados como por medios de comunicación.

Se trata de una creencia popular que señala que, tras cada gol anotado por Aaron Ramsey, suele registrarse la muerte de alguna personalidad reconocida a nivel mundial pocos días después.

Esta asociación ha generado un interés particular por cada anotación de Ramsey, convirtiendo sus goles en un tema recurrente en redes sociales.

El fenómeno empezó a tomar relevancia durante la etapa de Ramsey en el Arsenal, donde coincidieron varios de sus goles con fallecimientos de figuras globales.

Así, la figura del galés no solo genera interés por su rendimiento en el campo, sino también por la mística que se ha construido alrededor de sus goles.