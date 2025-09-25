Uno de los partidos más esperados en cada temporada de la Liga MX es sin duda alguna el Clásico Capitalino entre América y Pumas, pero por fin sábado se llevará a cabo el partido.

Debido a que el América vs Pumas es uno de los partidos más anticipados por la afición, tanto los azulcremas como los auriazules están pendientes de cada detalle previo que pueda influir en el desenlace del partido.

Es por ello que, este jueves que se dio a conocer quién será el silbante designado por la Comisión de Árbitros, tanto la afición de las Águilas como la de los Universitarios mostró su molestia con la decisión.

Ya se conoce quién será el árbitro central del América vs Pumas; también en el VAR hay polémica

A través de la página oficial de la Comisión de Árbitros, ya aparecen las designaciones arbitrales para la Jornada 10 y César Arturo Ramos Palazuelos fue el elegido para pitar el América vs Pumas.

El experimentado silbante mexicano estará acompañado por los asistentes Alberto Morín Méndez y Marco Antonio Bisguerra Mendiola, mientras que Enrique Augusto Ramírez será el cuarto árbitro para el América vs Pumas.

¡CÉSAR ARTURO RAMOS PALAZUELOS será el ÁRBITRO CENTRAL del Clásico Capitalino entre @ClubAmerica y @PumasMX!



🔍🇲🇽📝🟨🟥



🖥 En el #VAR lo apoyará Adonai Escobedo. pic.twitter.com/MAjSHEP14M — Juan Guzmán Gasso (@GuzmanGasso) September 25, 2025

Sin embargo, lo que generó polémica fue que en el VAR estará Adonai Escobedo, silbante que ha estado involucrado en algunas decisiones polémicas en partidos de las Águilas y los Universitarios, como encargado.

Así llegan América y Pumas al Clásico Capitalino de este fin de semana

Aunque muchos dicen que los clásicos son un partido aparte independientemente de cómo lleguen los equipos al encuentro, cabe destacar que América y Pumas llegan con presentes distintos al partido de este sábado.

América viene de derrotar al Atlético de San Luis a domicilio y antes de eso consiguió empatarle de forma agónica a Rayados en el Gigante de Acero. Por otro lado Pumas llega tras perder contra FC Juárez y de empatar contra Tigres.

Además, las Águilas serán locales este fin de semana, por lo que el hecho de que el partido se juegue en el Estadio Ciudad de los Deportes podría ser un factor favorable para los dirigidos por André Jardine.