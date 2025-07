Aaron Ramsey es uno de los fichajes bomba de Pumas. Ya está registrado en la Liga MX, pero tuvieron un pequeño error: le cambiaron la nacionalidad.

Así es, Aaron Ramsey ya no es de Gales, según la Liga MX. Aunque eso no afecta en la cancha, Pumas ya lo puede puede poner en el 11 si es requerido, cosa que no ha pasado.

Antes de ver el error que tuvo la Liga, tenemos que meternos a unas clases rápidas de Geografía. ¿Sabe la diferencia entre Inglaterra, Reino Unido y Gran Bretaña?

Pues Inglaterra es un solo país, así como lo es Gales, Gran Bretaña es una isla en la que se encuentran las naciones de Inglaterra, Gales y Escocia. Reino Unido es una entidad política que une a los anteriores y a Irlanda del Norte.

¡Imperdonable! El garrafal error de la Liga MX en el registro de Aaron Ramsey

Como vimos, Aaron Ramsey ya fue registrado en la Liga MX, por lo que Pumas ya lo puede utilizar en la cancha, aunque no ha pasado.

Resulta que la Liga MX se equivocó de manera garrafal en el registro de Aaron Ramsey. Le pusieron que su nacionalidad era inglesa, lo cual es un error.

Acertaron en la ciudad Caerphilly, pero no en el país. Ramsey nació en Gales, no en Inglaterra, y como ya sabemos estos son dos países diferentes. Si hubieran puesto Reino Unido estarían en lo correcto.

Incluso, el galés jugó con su selección en eurocopas, pero representó a Reino Unido en los Juegos Olímpicos de 2012.

¿Cuándo debuta Aaron Ramsey con Pumas? Keylor Navas podría hacerlo antes

Aaron Ramsey ya cumplió unas semanas en Pumas, pero no ha jugado. Incluso ya se disputaron 2 Jornadas de la Liga MX y nada.

Parece ser que Aaron Ramsey se encuentra preparándose físicamente para poder debutar de la mejor manera. Sin embargo, esto sería en la Leagues Cup.

De hecho, Keylor Navas podría jugar mucho antes que el galés, pues lo necesitan de manera urgente.