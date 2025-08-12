Rayados no se rinde en la busca de un refuerzo más en este mercado de pases y ante el deseo del técnico Domenec Torrent de contar con un centro delantero más, la directiva regiomontana tiene puesta la mira en un futbolista que, en su momento, fue suplente De Santiago Giménez en Feyenoord.

Luego de las ventas realizadas y los premios económicos cosechados en este verano, Rayados tiene presupuesto para ir por un refuerzo importante; sin embargo, hay opciones que ya buscaron y no lograron concretar, por eso ahora van por este elemento de Feyenoord que coincidió con Santiago Giménez.

Cabe mencionar que entre los nombres que Monterrey sondeó para fichar están figuras del calibre de Borja Mayoral, Borja Iglesias, Pedro Abreu y hasta Antoine Griezmann; sin embargo, entre cuestiones económicas y poca disposición de los jugadores, ninguno de ellos tomó forma.

¿Cuánto pagaría Rayados por el fichaje de Julián Carranza?

Es importante subrayar que, en estos momentos, Julián Carranza tiene un contrato vigente con Feyenoord hasta el año 2028, por lo que si Rayados lo quiere deberá sentarse a negociar el fichaje con el equipo holandés por la carta del delantero argentino.

Vale destacar que Rayados tendría que pagar cerca de 5 millones de dólares por el fichaje de Julián Carranza toda vez que es el valor estimado de su carta. La cantidad está dentro de los alcances de La Pandilla, por lo que no tendrían mayor inconveniente en negociar.

Es importante mencionar que, a pesar de no tener impedimentos físicos, Julian Carranza se quedó fuera de la convocatoria de los dos últimos partidos del conjunto de Rotterdam, lo que ha alimentado en Países Bajos las versiones que apuntan a una posible partida hacia Monterrey.

Tercer partido consecutivo sin convocatoria para Julián Carranza, ahora en la clasificación a Champions League vs Fenerbahçe. Su nombre ha sonado en @Rayados y su ausencia refuerza la idea de que en Feyenoord podría no tener mucho espacio. Su futuro sigue en el aire. pic.twitter.com/wmT2MnOXhP — Mario F. Garcia Jr. (@mariofgarciajr) August 12, 2025

¿Hasta cuando tiene Rayados para hacer el fichaje de Julián Carranza?

El mercado de pases a nivel internacional cierra el próximo lunes 1 de septiembre; sin embargo, en al caso de la Liga MX, la segunda ventana para registrar futbolistas va del 8 de julio al 12 de septiembre. Dicho esto, Rayados podría sumar a Julián Carranza hasta esa fecha.

Respecto a esta fecha de cierre, hay que señalar que tiene ciertas restricciones, puntualmente el hecho de que no se pueden registrar más de cinco futbolistas en el periodo señalado. Este no es el caso de Rayados, que al no haber dado de alta a tantos jugadores, podría incorporar a Julián Carranza.

La directiva de Monterrey se encuentra en las gestiones pertinentes para sumar al jugador que les hace faltara redondear su plantilla y con ello, levantar la mano como uno de los candidatos al título del Apertura 2025.