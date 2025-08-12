León y Rayados se enfrentan en la Fecha 4 del Apertura 2025 en la Liga MX en la reanudación del torneo luego del parón por la Leagues Cup 2025.

Tanto Rayados como León dejaron mucho que desear a sus aficionados en dicho torneo, por lo que buscarán sacarse la espinita en la Liga MX.

Además, tendremos una vez más el cruce entre dos futbolistas que pasaron por el Real Madrid con la presencia de Sergio Ramos en Monterrey y de James Rodríguez en la Fiera.

León vs Rayados en vivo: Comienza el partido

Todo listo en el Estadio León y comienza el partido contra Rayados. Sergio Ramos figura como la estrella visitante y destaca la ausencia de James Rodríguez en el equipo local.

León vs Rayados en vivo: Listas las alineaciones del partido

Jordi Cortizo y el ‘Plátano’ Alvarado enfrentarán a su exequipo debido a que parten como titulares para el León vs Rayados.

Alineación de León:

Óscar García

Moreno, Barreira, Echeverría y Frías

Reyes, Nico Fonseca, Nene Beltrán y Cortizo

Funes Mori y Alvarado

Alineación de Rayados:

Mele

Ricardo Chávez, Stefan Medina, Sergio Ramos y Gerardo Arteaga

Fidel Ambriz, Corcho Rodríguez y Oliver Torres

Sergio Canales, Berterame y Tecatito Corona

León vs Rayados en vivo: ¿A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 4 de la Liga MX?

Este lunes 11 de agosto se disputa el León vs Rayados en la reanudación de la Liga MX luego del parón por la Leagues Cup 2025.

El partido está programado para comenzar en punto de las 19:00 horas (centro de México) y se podrá seguir a través de la señal de Tubi, Caliente TV y FOX.