Hace unos años, la Liga MX se caracterizaba por mandar jugadores mexicanos a Europa de manera recurrente. De un momento a otro cambió, pero Rayados pone el ejemplo y manda a dos de sus joyas para probarse.

Y es que Rayados y el club de Europa tienen un convenio. El objetivo de este es formar grandes jugadores, y ya hay varios mexicanos.

Este mercado de fichajes para Monterrey ha estado bastante movido, ha tenido varias salidas que le han dejado buen dinero en sus cajas.

Principalmente la de Nelson Deossa que se fue al Betis de España, también dejó ir a Jordi Cortizo y el Plátano Alvarado a León y Ponchito González a Atlas.

Se van de la Liga MX: Dos joyas de Rayados emigran al futbol europeo y sorprenden a todos

Como vimos, dos joyas de Rayados van a ir al futbol de Europa a probar suerte. Es decir no están fichados, van a ir a que los vean sin ninguna garantía.

Los jugadores de Rayados de los que estamos hablando son Aldahir Valenzuela y José Urías, y van a ir a probas suerte al Dundee FC de Escocia.

Esto no es una sorpresa, pues Rayados tiene un convenio con este club de Europa. Incluso Aldahir Valenzuela y José Urías se van a encontrar con César Garza y Víctor López.

🇲🇽¡MEXICANOS AL FÚTBOL ESCOCÉS!



Aldahir Valenzuela (18) y José Urías (19) estarán a prueba durante dos semanas en el Dundee FC de la Scottish Premiership



Al final, el club escocés decidirá si se quedan de manera definitiva.



🚀José regresa al Dundee después de haber estado a… pic.twitter.com/6cGlkTCkWq — Jovenes Futbolistas MX (@Jovenesfutmx) August 11, 2025

El pacto de Rayados con un equipo europeo para formar jugadores

En busca de formar mejores jugadores, Rayados firmó un convenio con el Dundee FC. Así han mandado jóvenes futbolistas mexicanos, como César Garza y Víctor López.

De hecho, han pasado varios mexicanos por el Dundee FC como Antonio Portales y Diego Pineda. El equipo de Escocia se encuentra en la Primera División, pero la temporada pasada no le fue muy bien. Aunque su torneo tiene un formato muy diferente al de la Liga MX.

“Estamos muy entusiasmados por este convenio con el Dundee FC, ya que representa una gran oportunidad para que jugadores de nuestras Fuerzas Básicas pueda emigrar a Europa y continuar su desarrollo fuera de México", comentó el directo de fuerzas básicas de Rayados en 2024.