La afición de Rayados busca a Lucas Ocampos. A pesar de que el atacante argentino de 31 años de edad causó una buena impresión tras su llegada a la Sultana del Norte, aseguran que su rendimiento bajó tras la final del Apertura 2024 de la Liga MX ante América.

En el mercado de fichajes del Apertura 2024, Rayados rompió el mercado con el fichaje de Lucas Ocampos, quien llegó a Monterrey procedente del Sevilla por poco más de 7 millones de euros, de acuerdo a Transfermarkt.

Pese a que el jugador argentino tuvo un buen desempeño en su llegada y dejó un buen sabor de boca entre la afición luego de sus primeros partidos, consideran que no ha tenido el mismo desempeño en los últimos meses, por lo que están “buscándolo” en El Barrial.

Afición de Rayados lanza alerta amber de Lucas Ocampos; no lo han visto desde la final del AP2024

A través de redes sociales comenzaron a circular fotos de cárteles de búsqueda de Lucas Ocampos, los cuales fueron colocados a las afueras de las instalaciones de entrenamiento de Rayados en Monterrey.

Esto debido a que la afición de Rayados asegura que vieron por última vez a Lucas Ocampos en la final contra América del torneo Apertura 2024 de la Liga MX, hace más de medio año, señalando que su desempeño ha bajado considerablemente.

Colocaron este letrero afuera de El Barrial. pic.twitter.com/JylV17XDPQ — San Cadilla El Norte (@SancadillaNorte) August 9, 2025

Los cárteles fueron colocados por la Señora Lozano, una popular aficionada de la Pandilla. Sin embargo, cometió un error en el diseño de su cartel, debido a que señala que la última vez que el futbolista fue visto fue en el Estadio Ciudad de los Deportes, pero la final de aquel torneo se jugó en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

Personal de Rayados despega cárteles de búsqueda de Lucas Ocampos colocados afuera del Barrial

Luego de que la alerta amber de Lucas Ocampos colocada por una aficionada de Rayados a las afueras de las instalaciones del equipo se hicieran virales en redes sociales, personal de seguridad del equipo fue captado retirando los carteles.

Personal de seguridad de Rayados retira las mantas contra Torrent y Ocampos pic.twitter.com/BNfOrSNe4P — San Cadilla El Norte (@SancadillaNorte) August 9, 2025

Aunque La Pandilla tuvo un buen desempeño en el Mundial de Clubes 2025, en el inicio del Apertura 2025 de la Liga MX perdieron por goleada ante los Tuzos del Pachuca dirigidos por Jaime Lozano.

Además, quedaron fuera de la Leagues Cup 2025 en la fase de clasificación, mientras que Tigres, el odiado rival, logró meterse a la fase de eliminación directa e iniciaron con el pie derecho en la liga mexicana.