Luego de su papel en el Mundial 2026, el portero de Cabo Verde, Vozinha, desató la euforia de fanáticos del Colo-Colo que los recibieron como héroe a su llegada a Chile.

Lo anterior debido a que con el fin de concretar y hacer oficial su fichaje por un semestre con el “Cacique”, el arquero llegó el domingo 2 de agosto a la ciudad de Santiago.

A su arribo al Aeropuerto Internacional de Chile, el portero caboverdiano fue recibido por cientos de seguidores del Colo-Colo que lo ovacionaron y lanzaron cánticos de apoyo.

Vozinha ya está en Chile 🇨🇱



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Vozinha is already in Chile 🇨🇱



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A Vozinha já está no Chile 🇨🇱 pic.twitter.com/xKOM2xwcKc — Colo-Colo (@ColoColo) August 3, 2026

Vozinha ya está en Chile para firmar por Colo-Colo

La historia de la “cenicienta” del Mundial 2026 no ha terminado pese a que el certamen ya llegó a su fin, pues el portero de Cabo Verde, Vozinha, está listo para continuar con sus hazañas.

Lo anterior debido a que el arquero que sorprendió al mundo tras mantener su puerta en 0 ante España y Arabia Saudita, ya llegó a Chile para firmar con el Colo-Colo.

El cancerbero arribó la noche del 2 de agosto al aeropuerto de Santiago, donde una multitud de seguidores del Colo-Colo ya lo esperaban para recibirlo con gritos de euforia y apoyo.

Locura en la llegada de Vozinha a Chile!!



El nuevo arquero de Colo Colo ya está en Santiago y mañana se someterá a los exámenes médicos. @Cooperativa pic.twitter.com/FeHZ1lI38C — Rodrigo Gomez Flores (@rodrigogomezf) August 3, 2026

En redes sociales se han difundido videos en los que se puede observar la euforia que desató el guardameta de Cabo Verde, quien expresó su entusiasmo por incorporarse con el “Cacique”.

Ante medios de comunicación de Chile, Vozinha se dijo muy feliz por el recibimiento y extendió un agradecimiento a los aficionados que dijo, lo esperaron con paciencia en el aeropuerto.

Vozinha ya firmó con el Colo-Colo

Luego de la novela que se generó por el futuro de Vozinha, el Colo-Colo consiguió hacerse de manera oficial con los servicios del portero sensación del Mundial 2026.

Tras llegar a la ciudad de Santiago donde fue recibido con euforia, la directiva del Colo-Colo informó que el arquero de Cabo Verde firmó el 3 de agosto su contrato para disputar la siguiente temporada.

Vozinha ya firmó con el Colo-Colo (@ColoColo/X)

Así ocurrió luego de que Vozinha llevó a cabo las pruebas médicas y físicas correspondientes en la clínica Meds y luego se trasladó al Estadio Monumental para oficializar su fichaje.

Cabe destacar que el guardameta firmó un contrato de 6 meses con opción a extensión de 12 meses, tiempo durante el cual recibiría una sueldo superior a los 30 mil dólares.