A tan solo unos días de ser presentado como nuevo portero de Colo Colo, Josimar José Évora Dias, mejor conocido como Vozinha, enfrenta inesperado problema: no podría usar su apodo en la camiseta.

Tras su destacada participación en el Mundial 2026 con Cabo Verde, Vozinha llegó a la liga de Chile como una de sus figuras; sin embargo, el estricto reglamento de la competencia lo podría dejar sin su conocido sobrenombre.

¿Por qué Vozinha no podría usar su apodo en la camiseta de Colo Colo? Esto se sabe

Luego de que se confirmara su fichaje por Colo Colo, cientos de aficionados caboverdianos y del equipo chileno comenzaron a preguntar por el tan esperado jersey de Vozinha.

No obstante, el reglamento de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) de Chile podría impedir que el portero utilice su apodo.

¿Por qué Vozinha no podría usar su apodo en la camiseta de Colo Colo? Esto se sabe (Mike Stewart / AP Photo/Mike Stewart)

Todo se debe a que las normativas establecen que el uniforme debe exhibir obligatoriamente el apellido paterno o materno del futbolista, prohibiendo el uso de alias artísticos o apelativos ficticios en el dorsal.

El objetivo, según indica la liga de Chile, es que exista una correcta identificación oficial hacia los jugadores que se encuentran en el terreno de juego.

Por tanto, Colo Colo estaría obligado a colocar “Évora Dias”, o al menos alguno de los dos apellidos de Vozinha en su playera, acompañado por la inicial de alguno de sus nombres, en este caso la letra J.

Pese a la reglamentación vigente, aún existe una pequeña ventana de esperanza para que el jugador conserve su identidad deportiva que lo llevó a alcanzar gran reconocimiento tras el Mundial 2026.

Medios chilenos aseguran que Colo Colo estaría trabajando en tramitar una exención excepcional ante la liga local para permitir que el portero utilice su sobrenombre.

Hasta el momento, se desconoce si dicha solicitud tendrá éxito, por lo que habrá que esperar para saber si llevará o no “Vozinha” en la playera de su nuevo equipo.