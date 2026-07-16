La selección de Argentina consiguió su pase a la final del Mundial 2026 luego de lograr una nueva remontada ante su similar de Inglaterra, a la que derrotó por marcador de 2-1.

Ante ello y como suele suceder, miles de aficionados argentinos iniciaron una nueva fiesta en el Obelisco de la Ciudad de Buenos Aires para festejar de forma masiva el resultado.

Fiesta en el Obelisco por pase de Argentina a la final del Mundial 2026 (JUAN IGNACIO RONCORONI / EFE)

Las celebraciones por el pase de Argentina a la final del Mundial 2026 en la que se enfrentará España no se limitan al Obelisco, pues la fiesta llegó incluso al Zócalo de la CDMX.

Obelisco recibe fiesta masiva por pase de Argentina a la final del Mundial 2026

Miles de personas se arremolinaron alrededor del Obelisco en la ciudad de Buenos Aires, para festejar el triunfo de la selección de Argentina con la que avanzó a la final del Mundial 2026.

Entre gritos y porras como “el que no salta es un inglés” o “el domingo, cueste lo que cueste, tenemos que ganar”, los aficionados albicelestes celebraron la victoria ante Inglaterra.

Reportes refieren que durante la fiesta, decenas de miles fanáticos bloquearon varias calles en los alrededores del Obelisco, lo cual provocó que el tránsito se ralentizara.

Ya no hay palabras para describir esta locura... Gracias Selección!!! Vamooos Argentina!!! 🇦🇷 🇦🇷 🇦🇷 pic.twitter.com/nXyWvXaQmB — Jorge Macri (@jorgemacri) July 15, 2026

A pesar de ello, se asegura que automovilistas y conductores de autobuses no reclamaron por las demoras, sino que se sumaron a los festejos con sus bocinas o alentando desde sus ventanas.

Cabe destacar que la policía de Buenos Aires desplegó un operativo conjunto con las fuerzas federales para evitar desmanes en la zona del centro porteño y los alrededores del Obelisco.

Hasta el momento ninguna autoridad ha emitido un reporte oficial sobre la fiesta que se desarrolló en el sitio, por lo que no se sabe cuántas personas se movilizaron para sumarse a la celebración.

🇦🇷 | Insane drone footage of huge crowds at Obelisco in Buenos Aires as fans celebrate win vs England…🤯🩵#FIFAWorldCup pic.twitter.com/1B8dRh34BT — ULTRA ATTACKIVE (@UltraAttackive) July 15, 2026

Festejos por Argentina también se hicieron presentes en el Zócalo de la CDMX

A pesar de que los aficionados en el Zócalo de la CDMX que apoyaron a Argentina en la semifinal del Mundial 2026 fueron una minoría, la fiesta por el pase a la final también se hizo presente.

Entre una gran mayoría de playeras verdes de la selección mexicana y algunas otras blancas de Inglaterra, los seguidores de la albiceleste no guardaron su euforia y felicidad.

Así celebraron aficionados de Argentina el triunfo sobre Inglaterra en el Fan Fest del Zócalo



Crédito: @alee_dupa / SDPnoticias pic.twitter.com/gcUAIvTD8I — SDP Noticias (@sdpnoticias) July 15, 2026

Los seguidores de Argentina, entre los que sí había varias personas originarias de ese país, festejaron los goles de la remontada y estallaron en júbilo tras el silbatazo final.

Cabe destacar que las celebraciones en el Zócalo también motivaron reacciones adversas por parte de detractores de la albiceleste, quienes incluso lanzaron abucheos en medio de los festejos argentinos.