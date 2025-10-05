La joya mexicana Gilberto Mora se está llevando los reflectores del Mundial Sub-20, un torneo en el que visores de clubes importantes como el FC Barcelona y Real Madrid tienen puestas las miradas en los mejores jugadores de cada selección.

Gilberto Mora ha tenido un año brillante desde su debut en primera división el año pasado pero sin duda en este 2025 el mediocampista mexicano ha firmado un año redondo con la Selección Mexicana.

En el pasado verano fue convocado por Javier Aguirre para disputar la Copa Oro y hasta terminó jugando de titular a sus apenas 16 años, ahora en el Mundial Sub-20 ha sido el más productivo del equipo con 3 goles y 1 asistencia.

FC Barcelona llevaría mano para fichar a Gilberto Mora; Real Madrid también ofertaría

Gilberto Mora ha sido la figura de la Selección Mexicana y una de las grandes revelaciones del Mundial Sub-20 que se celebra en Chile, por lo que ha llamado la atención tanto del FC Barcelona como el Real Madrid.

México salió librado del grupo de la muerte del Mundial Sub-20, avanzando como segunda e invicta en la fase de grupos, un logro que aunque fue colectivo el nombre que más resonó fue el de Gilberto Mora.

Es por ello que de acuerdo con el medio español Mundo Deportivo, el FC Barcelona sigue muy de cerca al jugador de Xolos pero no es el único, ya que la misma fuente revela que Real Madrid, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Ajax e Inter de Miami también están al pendiente de la actuación de la joya mexicana.

Representante de Gilberto Mora ve mucho potencial en el jugador mexicano

Desde su debut en la Liga MX, Gilberto Mora ha acaparado la atención de los fanáticos, medios y de equipos extranjeros, es por ello que el mexicano se unió a una agencia de representación que lleve su carrera de la mejor manera.

Rafaela Pimienta, representante de Santiago Giménez y de Erling Haaland, también se encarga del destino de Gilberto Mora y recientemente habló sobre el potencial que ve en el joven mexicano de 16 años.

“Gilberto tiene el potencial para ser la cara del futbol mexicano los próximos 20 años. Es muy joven, mi gran responsabilidad en este momento es protegerle y darle su espacio. Tiene un talento natural, trabaja muy duro, es disciplinado y siente pasión por el futbol. Será uno de los jugadores más asombrosos del mundo” comentó Pimenta.