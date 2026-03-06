Con el viernes botanero inicia el 6 de marzo la Jornada 10 del Clausura 2026 de Liga MX. Los partidos Mazatlán vs León y Necaxa vs Pumas podrán verse por ViX, FOX One y Canal 7.

Estos son los 2 partidos programados en el viernes botanero de la Jornada 10 de Liga MX:

Mazatlán vs León: Horario y dónde ver el partido del viernes botanero el 6 de marzo

Mazatlán recibe a León en el inicio de la Jornada 10 de la Liga MX, como parte del viernes botanero del 6 de marzo, partido que se jugará a las 19 horas.

Las plataformas FOX One y Canal 7 transmitirán el partido.

  • Partido: Mazatlán vs León
  • Fase: Jornada 10 de la Liga MX
  • Torneo: Clausura 2026
  • Fecha: Viernes 6 de marzo de 2026
  • Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio El Encanto
  • Transmisión: FOX One y Canal 7
Mazatlán en la Liga MX
Mazatlán en la Liga MX (Adrian Macias / Adrian Macias)

Necaxa vs Pumas: Horario y dónde ver el partido del viernes botanero el 6 de marzo

Necaxa vs Pumas chocan en el viernes botanero de la Liga MX, el 6 de marzo en la cancha del Estadio Victoria de Aguscalientes.

Las plataformas Claro Sports, ViX y el Canal 7 transmitirán el partido Necaxa vs Pumas.

  • Partido: Necaxa vs Pumas.
  • Fase: Jornada 10 de la Liga MX
  • Torneo: Clausura 2026
  • Fecha: Viernes 6 de marzo de 2026
  • Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Victoria
  • Transmisión: Claro Sports, ViX y el Canal 7
Pumas en la Liga MX (Jafet Moz / Jafet Moz)

Fechas y horarios de todos los partidos de la Jornada 10 de la Liga MX

A continuación te compartimos las fechas y horarios de todos los partidos de la Jornada 10 de la Liga MX,

Viernes 6 de marzo

  • Mazatlán vs León | 19 horas
  • Necaxa vs Pumas | 21 horas

Sábado 7 de marzo

  • Querétaro vs América | 17 horas
  • Cruz Azul vs San Luis | 17 horas
  • Atlas vs Chivas | 19:05 horas
  • Pachuca vs Puebla | 19:06 horas
  • Tigres vs Rayados | 21 horas

Domingo 8 de marzo

  • Toluca vs FC Juárez | 17 horas
  • Tijuana vs Santos | 21:06 horas