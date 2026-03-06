Con el viernes botanero inicia el 6 de marzo la Jornada 10 del Clausura 2026 de Liga MX. Los partidos Mazatlán vs León y Necaxa vs Pumas podrán verse por ViX, FOX One y Canal 7.
Estos son los 2 partidos programados en el viernes botanero de la Jornada 8 de Liga MX:
- Mazatlán vs León | 19 horas | FOX One y Canal 7
- Necaxa vs Pumas | 21 horas | ViX, Claro Sports y Canal 7
Mazatlán vs León: Horario y dónde ver el partido del viernes botanero el 6 de marzo
Mazatlán recibe a León en el inicio de la Jornada 10 de la Liga MX, como parte del viernes botanero del 6 de marzo, partido que se jugará a las 19 horas.
Las plataformas FOX One y Canal 7 transmitirán el partido.
- Partido: Mazatlán vs León
- Fase: Jornada 10 de la Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Viernes 6 de marzo de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio El Encanto
- Transmisión: FOX One y Canal 7
Necaxa vs Pumas: Horario y dónde ver el partido del viernes botanero el 6 de marzo
Necaxa vs Pumas chocan en el viernes botanero de la Liga MX, el 6 de marzo en la cancha del Estadio Victoria de Aguscalientes.
Las plataformas Claro Sports, ViX y el Canal 7 transmitirán el partido Necaxa vs Pumas.
- Partido: Necaxa vs Pumas.
- Fase: Jornada 10 de la Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Viernes 6 de marzo de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Victoria
- Transmisión: Claro Sports, ViX y el Canal 7
Fechas y horarios de todos los partidos de la Jornada 10 de la Liga MX
A continuación te compartimos las fechas y horarios de todos los partidos de la Jornada 10 de la Liga MX,
Viernes 6 de marzo
- Mazatlán vs León | 19 horas
- Necaxa vs Pumas | 21 horas
Sábado 7 de marzo
- Querétaro vs América | 17 horas
- Cruz Azul vs San Luis | 17 horas
- Atlas vs Chivas | 19:05 horas
- Pachuca vs Puebla | 19:06 horas
- Tigres vs Rayados | 21 horas
Domingo 8 de marzo
- Toluca vs FC Juárez | 17 horas
- Tijuana vs Santos | 21:06 horas