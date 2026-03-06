Con el viernes botanero inicia el 6 de marzo la Jornada 10 del Clausura 2026 de Liga MX. Los partidos Mazatlán vs León y Necaxa vs Pumas podrán verse por ViX, FOX One y Canal 7.

Estos son los 2 partidos programados en el viernes botanero de la Jornada 8 de Liga MX:

Mazatlán vs León | 19 horas | FOX One y Canal 7

Necaxa vs Pumas | 21 horas | ViX, Claro Sports y Canal 7

Mazatlán vs León: Horario y dónde ver el partido del viernes botanero el 6 de marzo

Mazatlán recibe a León en el inicio de la Jornada 10 de la Liga MX, como parte del viernes botanero del 6 de marzo, partido que se jugará a las 19 horas.

Las plataformas FOX One y Canal 7 transmitirán el partido.

Partido: Mazatlán vs León

Fase: Jornada 10 de la Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Viernes 6 de marzo de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio El Encanto

Transmisión: FOX One y Canal 7

Mazatlán en la Liga MX (Adrian Macias / Adrian Macias)

Necaxa vs Pumas: Horario y dónde ver el partido del viernes botanero el 6 de marzo

Necaxa vs Pumas chocan en el viernes botanero de la Liga MX, el 6 de marzo en la cancha del Estadio Victoria de Aguscalientes.

Las plataformas Claro Sports, ViX y el Canal 7 transmitirán el partido Necaxa vs Pumas.

Partido: Necaxa vs Pumas.

Fase: Jornada 10 de la Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Viernes 6 de marzo de 2026

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Victoria

Transmisión: Claro Sports, ViX y el Canal 7

Pumas en la Liga MX (Jafet Moz / Jafet Moz)

Fechas y horarios de todos los partidos de la Jornada 10 de la Liga MX

A continuación te compartimos las fechas y horarios de todos los partidos de la Jornada 10 de la Liga MX,

Viernes 6 de marzo

Mazatlán vs León | 19 horas

Necaxa vs Pumas | 21 horas

Sábado 7 de marzo

Querétaro vs América | 17 horas

Cruz Azul vs San Luis | 17 horas

Atlas vs Chivas | 19:05 horas

Pachuca vs Puebla | 19:06 horas

Tigres vs Rayados | 21 horas

Domingo 8 de marzo

Toluca vs FC Juárez | 17 horas

Tijuana vs Santos | 21:06 horas



