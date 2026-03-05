La Jornada 9 del Clausura 2026 dejó a Cruz Azul como líder con 22 puntos, tras derrotar a Santos, mientras que Toluca se mantiene invicto en la Liga MX.

  1. Cruz Azul | 22 puntos
  2. Toluca | 21 puntos
  3. Chivas | 18 puntos
  4. Pachuca | 17 puntos
  5. Pumas | 16 puntos
  6. Atlas | 16 puntos
  7. Rayados | 13 puntos
  8. Tigres | 13 puntos
  9. América | 11 puntos
  10. Puebla | 11 puntos
  11. San Luis | 10 puntos
  12. Juárez | 10 puntos
  13. León | 10 puntos
  14. Tijuana | 9 puntos
  15. Necaxa | 9 puntos
  16. Mazatlán | 9 puntos
  17. Querétaro | 6 puntos
  18. Santos | 2 puntos
Cruz Azul es líder tras 9 Jornadas
Cruz Azul es líder tras 9 Jornadas (Especial)

Resultados de la Jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga MX

La Jornada 9 del Clausura 2026 en la Liga MX arrancó el martes 3 de marzo con las destacadas victorias de Cruz Azul y Toluca.

América perdió 1-2 con FC Juárez en el cierre de la Jornada 9 de la Liga MX. El partido Chivas vs León se jugará el 18 de marzo.

Estos son todos los resultados de la Jornada 9 de la Liga MX:

  • Pachuca 2-1 Necaxa
  • Santos 1-2 Cruz Azul
  • Puebla 3-1 Tigres
  • Rayados 4-0 Querétaro
  • Atlas 2-1 Tijuana
  • San Luis 4-1 Mazatlán
  • Pumas 2-3 Toluca
  • América 1-2 FC Juárez

Fechas y horarios de la Jornada 10 del Clausura 2026 en la Liga MX

El Clausura 2026 sigue su marcha con la Jornada 10 de la Liga MX, que dará inicio el viernes 6 de marzo.

Estas son las fechas y horarios de la Jornada 10 de la Liga MX:

Viernes 6 de marzo

  • Mazatlán vs León | 19 horas
  • Necaxa vs Pumas | 21 horas

Sábado 7 de marzo

  • Querétaro vs América | 17 horas
  • Cruz Azul vs San Luis | 17 horas
  • Atlas vs Chivas | 19:05 horas
  • Pachuca vs Puebla | 19:06 horas
  • Tigres vs Rayados | 21 horas

Domingo 8 de marzo

  • Toluca vs FC Juárez | 17 horas
  • Tijuana vs Santos | 21:06 horas