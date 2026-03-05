La Jornada 9 del Clausura 2026 dejó a Cruz Azul como líder con 22 puntos, tras derrotar a Santos, mientras que Toluca se mantiene invicto en la Liga MX.

Cruz Azul | 22 puntos Toluca | 21 puntos Chivas | 18 puntos Pachuca | 17 puntos Pumas | 16 puntos Atlas | 16 puntos Rayados | 13 puntos Tigres | 13 puntos América | 11 puntos Puebla | 11 puntos San Luis | 10 puntos Juárez | 10 puntos León | 10 puntos Tijuana | 9 puntos Necaxa | 9 puntos Mazatlán | 9 puntos Querétaro | 6 puntos Santos | 2 puntos

Cruz Azul es líder tras 9 Jornadas (Especial)

Resultados de la Jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga MX

La Jornada 9 del Clausura 2026 en la Liga MX arrancó el martes 3 de marzo con las destacadas victorias de Cruz Azul y Toluca.

América perdió 1-2 con FC Juárez en el cierre de la Jornada 9 de la Liga MX. El partido Chivas vs León se jugará el 18 de marzo.

Estos son todos los resultados de la Jornada 9 de la Liga MX:

Pachuca 2-1 Necaxa

Santos 1-2 Cruz Azul

Puebla 3-1 Tigres

Rayados 4-0 Querétaro

Atlas 2-1 Tijuana

San Luis 4-1 Mazatlán

Pumas 2-3 Toluca

América 1-2 FC Juárez

Fechas y horarios de la Jornada 10 del Clausura 2026 en la Liga MX

El Clausura 2026 sigue su marcha con la Jornada 10 de la Liga MX, que dará inicio el viernes 6 de marzo.

Estas son las fechas y horarios de la Jornada 10 de la Liga MX:

Viernes 6 de marzo

Mazatlán vs León | 19 horas

Necaxa vs Pumas | 21 horas

Sábado 7 de marzo

Querétaro vs América | 17 horas

Cruz Azul vs San Luis | 17 horas

Atlas vs Chivas | 19:05 horas

Pachuca vs Puebla | 19:06 horas

Tigres vs Rayados | 21 horas

Domingo 8 de marzo