Atlas vs Chivas se enfrentan en la Jornada 10 de la Liga MX. El partido es el sábado 7 de marzo de 2026 y será transmitido por TUDN y ViX.

Partido: Atlas vs Chivas

Fase: Jornada 10

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Sábado 7 de marzo de 2026

Horario: 19:05 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Jalisco

Transmisión: TUDN y ViX

Atlas vs Chivas: ¿Cuándo ver el Clásico Tapatío de la Liga MX?

Atlas vs Chivas juegan el sábado 7 de marzo como parte de la Jornada 10 de la Liga MX.

Atlas vs Chivas: ¿Dónde ver el el Clásico Tapatío de la Liga MX?

El Atlas vs Chivas se jugará a las 19:05 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido por la plataforma ViX y TUDN.

Partido: Atlas vs Chivas

Fase: Jornada 10

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Sábado 7 de marzo de 2026

Horario: 19:05 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Jalisco

Transmisión: TUDN y ViX

Atlas vs Chivas: ¿Cuándo y dónde ver el Clásico Tapatío de la Liga MX? (Carlos Zepeda / Carlos Zepeda)

¿Cómo llegan Atlas y Chivas al Clásico Tapatío de la Liga MX?

Atlas se encuentra en la pelea por mantenerse entre los mejores 8 equipos de la Liga MX, posición que lo acerca a la clasificación a la Liguilla del Clausura 2026.

Chivas pelea por el liderato del Clausura 2026 de la Liga MX y una victoria contra el conjunto rojinegro le serviría para escalar posiciones en la tabla general.