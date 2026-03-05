Atlas vs Chivas: ¿Cuándo y dónde ver el Clásico Tapatío de la Liga MX?

Atlas vs Chivas se enfrentan en la Jornada 10 de la Liga MX. El partido es el sábado 7 de marzo de 2026 y será transmitido por TUDN y ViX.

  • Partido: Atlas vs Chivas
  • Fase: Jornada 10
  • Torneo: Clausura 2026
  • Fecha: Sábado 7 de marzo de 2026
  • Horario: 19:05 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Jalisco
  • Transmisión: TUDN y ViX

Atlas vs Chivas: ¿Cuándo ver el Clásico Tapatío de la Liga MX?

Atlas vs Chivas juegan el sábado 7 de marzo como parte de la Jornada 10 de la Liga MX.

Atlas vs Chivas: ¿Dónde ver el el Clásico Tapatío de la Liga MX?

El Atlas vs Chivas se jugará a las 19:05 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido por la plataforma ViX y TUDN.

¿Cómo llegan Atlas y Chivas al Clásico Tapatío de la Liga MX?

Atlas se encuentra en la pelea por mantenerse entre los mejores 8 equipos de la Liga MX, posición que lo acerca a la clasificación a la Liguilla del Clausura 2026.

Chivas pelea por el liderato del Clausura 2026 de la Liga MX y una victoria contra el conjunto rojinegro le serviría para escalar posiciones en la tabla general.