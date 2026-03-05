Cruz Azul vs San Luis chocan en la Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX. La cita es el sábado 7 de marzo a las 17 horas por ViX y TUDN.

Partido: Cruz Azul vs San Luis

Fase: Jornada 10 de la Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Sábado 7 de marzo de 2026

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Cuauhtémoc

Transmisión: ViX y TUDN

Cruz Azul recibe a San Luis en la Jornada 10 (Jesus Cisneros / Jesus Cisneros)

¿Cómo llegan Cruz Azul y San Luis a la Jornada 10 de la Liga MX?

Con 22 puntos, Cruz Azul sigue como líder de la Liga MX, después de vencer 2-1 a Santos en la Jornada 9 del Clausura 2026.

San Luis suma 10 puntos en el lugar 11 del torneo Clausura 2026, luego de golear 4-1 al Mazatlán.