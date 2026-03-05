Cruz Azul vs San Luis chocan en la Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX. La cita es el sábado 7 de marzo a las 17 horas por ViX y TUDN.
- Partido: Cruz Azul vs San Luis
- Fase: Jornada 10 de la Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Sábado 7 de marzo de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Cuauhtémoc
- Transmisión: ViX y TUDN
Cruz Azul vs San Luis: Fecha para ver el partido de la Jornada 10 de Liga MX
Cruz Azul vs San Luis se medirán el sábado 7 de marzo en la Jornada 10 de la Liga MX.
Cruz Azul vs San Luis: Horario para ver el partido de la Jornada 10 de Liga MX
El sábado 7 de marzo a las 17 horas se enfrentan Cruz Azul vs San Luis en la Liga MX.
Cruz Azul vs San Luis: Canal para ver el partido de la Jornada 10 de Liga MX
Las plataformas ViX y TUDN transmiten el partido Cruz Azul vs San Luis, en la continuación de la Jornada 10.
¿Cómo llegan Cruz Azul y San Luis a la Jornada 10 de la Liga MX?
Con 22 puntos, Cruz Azul sigue como líder de la Liga MX, después de vencer 2-1 a Santos en la Jornada 9 del Clausura 2026.
San Luis suma 10 puntos en el lugar 11 del torneo Clausura 2026, luego de golear 4-1 al Mazatlán.