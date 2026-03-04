Necaxa vs Pumas se enfrentarán en la Jornada 10 de la Liga MX. La cita es el viernes 6 de marzo a las 21 horas por Canal 7 y Claro Sports.

  • Partido: Necaxa vs Pumas
  • Fase: Jornada 10
  • Torneo: Liga MX
  • Fecha: Viernes 6 de marzo de 2026
  • Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Victoria
  • Transmisión: Canal 7 y Claro Sports

Necaxa vs Pumas: Hora para ver el partido de la Jornada 10 de la Liga MX

Necaxa vs Pumas se medirán el viernes 6 de marzo como parte de la Jornada 10 de la Liga MX a las 21 horas.

Necaxa vs Pumas: Canal para ver el partido de la Jornada 10 de la Liga MX

Canal 7 y Claro Sports transmitirán el partido Necaxa vs Pumas, el viernes 6 de marzo a las 21 horas.

  • Partido: Necaxa vs Pumas
  • Fase: Jornada 10
  • Torneo: Liga MX
  • Fecha: Viernes 6 de marzo de 2026
  • Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Victoria
  • Transmisión: Canal 7 y Claro Sports
Necaxa vs Pumas: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 10 de la Liga MX.
Necaxa vs Pumas: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 10 de la Liga MX. (Jose Hernandez / Jose Hernandez)

¿Cómo llegan Necaxa vs Pumas a la Jornada 10 de la Liga MX?

Pumas se enfrentó a Toluca en la Jornada 9 de la Liga MX.

Necaxa llega al juego contra Pumas tras jugar contra Pachuca en la Jornada 9 de la Liga MX.

El equipo de los Rayos tendrá que ganar en el Estadio Victoria si quiere seguir escalando posiciones en la tabla general de la Liga MX.