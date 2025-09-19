El torneo de Apertura 2025 de la Liga MX continúa hoy 19 de septiembre con el viernes botanero; te decimos los horarios y dónde ver los partidos programados en la Jornada 9.

La Jornada 9 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX inicia con cuatro partidos, en el viernes botanero del 19 de septiembre.

Cruz Azul vs FC Juárez, Necaxa vs Puebla, Mazatlán vs Atlas y Tijuana vs León, son los partidos que se jugarán en el viernes botanero de la Liga MX, hoy 19 de septiembre.

Cruz Azul vs FC Juárez: Horario y dónde ver el viernes botanero del 19 de septiembre

Cruz Azul recibe en el viernes botanero al FC Juárez, en el inicio de la Jornada 9 de la Liga MX, hoy 19 de septiembre.

La plataforma ViX Premium transmitirá el partido Cruz Azul vs FC Juárez.

Partido: Cruz Azul vs FC Juárez

Fase: Jornada 9 de la Liga MX

Fecha: Viernes 19 de septiembre de 2025

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Universitario

Transmisión: ViX Premium

Necaxa vs Puebla: Horario y dónde ver el viernes botanero del 19 de septiembre

El partido Necaxa vs Puebla en el viernes botanero del 19 de septiembre, arrancará a las 19 horas en el Estadio Victoria.

Necaxa vs Puebla será transmitido por la plataforma Claro Sports, ViX Premium y Canal 7.

Partido: Necaxa vs Puebla

Fase: Jornada 9 de la Liga MX

Fecha: Viernes 19 de septiembre de 2025

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Victoria

Transmisión: Claro Sports, ViX Premium y Canal 7

Mazatlán vs Atlas: Horario y dónde ver el viernes botanero del 19 de septiembre

Mazatlán vs Atlas continúan la actividad en el viernes botanero de la Liga MX, hoy 19 de septiembre.

A las 21 horas saltarán a la cancha del Estadio El Encanto, Mazatlán y Atlas, partido que será transmitido por el Canal 7 y Caliente TV.

Partido: Mazatlán vs Atlas

Fase: Jornada 9 de la Liga MX

Fecha: Viernes 19 de septiembre de 2025

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio El Encanto

Transmisión: Canal 7 y Caliente TV

Tijuana vs León: Horario y dónde ver el viernes botanero del 19 de septiembre

Con el partido Tijuana vs León cierra el viernes botanero hoy 19 de septiembre, en la cancha del Estadio Caliente.

Tijuana vs León arranca a las 21:05 horas y será trasnmitido a través de la plataforma Caliente TV.

Partido: Tijuana vs León

Fase: Jornada 9 de la Liga MX

Fecha: Viernes 19 de septiembre de 2025

Horario: 21:05 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Caliente

Transmisión: Caliente TV

Así se jugará el resto de la Jornada 9 de la Liga MX

La Jornada 9 de la Liga MX continúa el sábado 20 de septiembre, con partidos muy atractivos. Conclue el domingo 21 de septiembre con un juego.

Sábado 20 de septiembre

Pachuca vs Querétaro

Pumas vs Tigres

Rayados vs América

Chivas vs Toluca

Domingo 21 de septiembre