La Jornada 9 de la Liga MX arranca el viernes 19 de septiembre y Cruz Azul vs FC Juárez abren las acciones; te damos el pronóstico y posibles alineaciones del partido.

Cruz Azul busca el liderato del Apertura 2025 en poder de Rayados, pero tendrá que superar en la Jornada 9 de la Liga MX al FC Juárez.

Cruz Azul vs FC Juárez: Pronóstico del partido en la Jornada 9 de la Liga MX

Cruz Azul es amplio favorito para ganar los tres puntos en la Jornada 9 de la Liga MX, cuando reciba al FC Juárez en el Estadio Olímpico Universitario.

El pronóstico es que Cruz Azul ganará con marcador de 3-1 al FC Juárez, para seguir en los primeros lugares de la tabla general.

Cruz Azul vs FC Juárez: Posibles alineaciones en la Jornada 9 de la Liga MX

Cruz Azul recibirá al FC Juárez con esta posible alineación en la Jornada 9 de la Liga MX.

  1. Kevin Mier
  2. Jorge Sánchez
  3. Willer Ditta
  4. Gonzalo Piovi
  5. Nacho Rivero
  6. Erik Lira
  7. Charly Rodríguez
  8. Luka Romero
  9. José Paradela
  10. Rodolfo Rotondi
  11. Gabriel Fernández

El FC Juárez intentará sorprender a Cruz Azul con esta posible alineación, en la Jornada 9 de la Liga MX.

  1. Sebastián Jurado
  2. Moisés Castillo
  3. Manuel Mayorga
  4. José García
  5. Denzell García
  6. Guilherme Castilho
  7. José Rodríguez
  8. Raymundo Fulgencio
  9. Rodolfo Pizarro
  10. Homer Martínez
  11. Óscar Estupiñan

Cruz Azul vs FC Juárez: Hora y canal para ver el inicio de la Jornada 9 de la Liga MX

El partido Cruz Azul vs FC Juárez está programado para iniciar a las 19 horas, tiempo del centro de México.

La señal de ViX Premium transmitirá el partido Cruz Azul vs FC Juárez, en la Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga MX.

  • Partido: Cruz Azul vs FC Juárez
  • Fase: Jornada 9 de la Liga MX
  • Fecha: Viernes 19 de septiembre de 2025
  • Horario: 19 horas
  • Sede: Estadio Olímpico Universitario
  • Transmisión: ViX Premium

¿Cómo llegan Cruz Azul y FC Juárez a la Jornada 9 de la Liga MX?

Cruz Azul venció 1-0 a Pachuca en la Jornada 8 de la Liga MX, para llegar a 20 puntos y ocupa el segundo lugar en la tabla general del Apertura 2025, previo a su partido frente al FC Juárez.

Una combinación de resultados podría llevar a Cruz Azul al liderato de la Liga MX, y en el partido vs FC Juárez es favorito para ganar.

El FC Juárez empató 1-1 en la cancha del Necaxa en la Jornada 8 de la Liga MX, con lo que llegó a 12 puntos en el lugar 9 del Apertura 2025.