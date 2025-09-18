La Jornada 9 de la Liga MX arranca el viernes 19 de septiembre y Cruz Azul vs FC Juárez abren las acciones; te damos el pronóstico y posibles alineaciones del partido.
Cruz Azul busca el liderato del Apertura 2025 en poder de Rayados, pero tendrá que superar en la Jornada 9 de la Liga MX al FC Juárez.
Cruz Azul vs FC Juárez: Pronóstico del partido en la Jornada 9 de la Liga MX
Cruz Azul es amplio favorito para ganar los tres puntos en la Jornada 9 de la Liga MX, cuando reciba al FC Juárez en el Estadio Olímpico Universitario.
El pronóstico es que Cruz Azul ganará con marcador de 3-1 al FC Juárez, para seguir en los primeros lugares de la tabla general.
Cruz Azul vs FC Juárez: Posibles alineaciones en la Jornada 9 de la Liga MX
Cruz Azul recibirá al FC Juárez con esta posible alineación en la Jornada 9 de la Liga MX.
- Kevin Mier
- Jorge Sánchez
- Willer Ditta
- Gonzalo Piovi
- Nacho Rivero
- Erik Lira
- Charly Rodríguez
- Luka Romero
- José Paradela
- Rodolfo Rotondi
- Gabriel Fernández
El FC Juárez intentará sorprender a Cruz Azul con esta posible alineación, en la Jornada 9 de la Liga MX.
- Sebastián Jurado
- Moisés Castillo
- Manuel Mayorga
- José García
- Denzell García
- Guilherme Castilho
- José Rodríguez
- Raymundo Fulgencio
- Rodolfo Pizarro
- Homer Martínez
- Óscar Estupiñan
Cruz Azul vs FC Juárez: Hora y canal para ver el inicio de la Jornada 9 de la Liga MX
El partido Cruz Azul vs FC Juárez está programado para iniciar a las 19 horas, tiempo del centro de México.
La señal de ViX Premium transmitirá el partido Cruz Azul vs FC Juárez, en la Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga MX.
- Partido: Cruz Azul vs FC Juárez
- Fase: Jornada 9 de la Liga MX
- Fecha: Viernes 19 de septiembre de 2025
- Horario: 19 horas
- Sede: Estadio Olímpico Universitario
- Transmisión: ViX Premium
¿Cómo llegan Cruz Azul y FC Juárez a la Jornada 9 de la Liga MX?
Cruz Azul venció 1-0 a Pachuca en la Jornada 8 de la Liga MX, para llegar a 20 puntos y ocupa el segundo lugar en la tabla general del Apertura 2025, previo a su partido frente al FC Juárez.
Una combinación de resultados podría llevar a Cruz Azul al liderato de la Liga MX, y en el partido vs FC Juárez es favorito para ganar.
El FC Juárez empató 1-1 en la cancha del Necaxa en la Jornada 8 de la Liga MX, con lo que llegó a 12 puntos en el lugar 9 del Apertura 2025.