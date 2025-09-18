La Jornada 9 de la Liga MX arranca el viernes 19 de septiembre y Cruz Azul vs FC Juárez abren las acciones; te damos el pronóstico y posibles alineaciones del partido.

Cruz Azul busca el liderato del Apertura 2025 en poder de Rayados, pero tendrá que superar en la Jornada 9 de la Liga MX al FC Juárez.

Cruz Azul vs FC Juárez: Pronóstico del partido en la Jornada 9 de la Liga MX

Cruz Azul es amplio favorito para ganar los tres puntos en la Jornada 9 de la Liga MX, cuando reciba al FC Juárez en el Estadio Olímpico Universitario.

El pronóstico es que Cruz Azul ganará con marcador de 3-1 al FC Juárez, para seguir en los primeros lugares de la tabla general.

Cruz Azul vs FC Juárez: Posibles alineaciones en la Jornada 9 de la Liga MX

Cruz Azul recibirá al FC Juárez con esta posible alineación en la Jornada 9 de la Liga MX.

Kevin Mier Jorge Sánchez Willer Ditta Gonzalo Piovi Nacho Rivero Erik Lira Charly Rodríguez Luka Romero José Paradela Rodolfo Rotondi Gabriel Fernández

El FC Juárez intentará sorprender a Cruz Azul con esta posible alineación, en la Jornada 9 de la Liga MX.

Sebastián Jurado Moisés Castillo Manuel Mayorga José García Denzell García Guilherme Castilho José Rodríguez Raymundo Fulgencio Rodolfo Pizarro Homer Martínez Óscar Estupiñan

Cruz Azul vs FC Juárez: Hora y canal para ver el inicio de la Jornada 9 de la Liga MX

El partido Cruz Azul vs FC Juárez está programado para iniciar a las 19 horas, tiempo del centro de México.

La señal de ViX Premium transmitirá el partido Cruz Azul vs FC Juárez, en la Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga MX.

Partido: Cruz Azul vs FC Juárez

Fase: Jornada 9 de la Liga MX

Fecha: Viernes 19 de septiembre de 2025

Horario: 19 horas

Sede: Estadio Olímpico Universitario

Transmisión: ViX Premium

¿Cómo llegan Cruz Azul y FC Juárez a la Jornada 9 de la Liga MX?

Cruz Azul venció 1-0 a Pachuca en la Jornada 8 de la Liga MX, para llegar a 20 puntos y ocupa el segundo lugar en la tabla general del Apertura 2025, previo a su partido frente al FC Juárez.

Una combinación de resultados podría llevar a Cruz Azul al liderato de la Liga MX, y en el partido vs FC Juárez es favorito para ganar.

El FC Juárez empató 1-1 en la cancha del Necaxa en la Jornada 8 de la Liga MX, con lo que llegó a 12 puntos en el lugar 9 del Apertura 2025.