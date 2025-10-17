El torneo de Apertura 2025 de la Liga MX continúa hoy 17 de octubre con el viernes botanero; te decimos los horarios y dónde ver los partidos programados en la Jornada 13.

La Jornada 13 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX inicia con tres partidos, en el viernes botanero del 17 de octubre.

Puebla vs Tijuana, San Luis vs Atlas y Tigres vs Necaxa, son los partidos que se jugarán en el viernes botanero de la Liga MX, hoy 17 de octubre.

Puebla vs Tijuana: Horario y dónde ver el partido del viernes botanero del 17 de octubre

Puebla recibe a Tijuana en el inicio de la Jornada 13 de la Liga MX, en el viernes botanero del 17 de octubre, que se jugará a las 19 horas.

La plataforma Caliente TV transmitirá el partido Puebla vs Tijuana, en el que los Xolos buscan afianzarse en zona de calificación directa a la Liguilla.

En la Jornada 12, Puebla perdió con Querétaro; mientras que Tijuana empató con Rayados de Monterrey.

Partido: Puebla vs Tijuana

Fase: Jornada 13 de la Liga MX

Fecha: Viernes 17 de octubre de 2025

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Cuauhtémoc

Transmisión: Caliente TV

San Luis vs Atlas: Horario y dónde ver el viernes botanero del 17 de octubre

San Luis vs Atlas continuarán la actividad del viernes botanero de la Liga MX, el 17 de octubre en la cancha del Estadio Alfonso Lastras.

La plataforma Disney+ y ESPN 3 transmitirán el partido San Luis vs Atlas, como parte de la Jornada 13 de la Liga MX.

Mazatlán venció 2-1 a San Luis en la Jornada 12 de la Liga MX; mientras que Atlas derrotó 3-1 al FC Juárez.

Partido: San Luis vs Atlas

Fase: Jornada 13 de la Liga MX

Fecha: Viernes 17 de octubre de 2025

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Alfonso Lastras

Transmisión: Disney+ y ESPN 3

Tigres vs Necaxa: Horario y dónde ver el viernes botanero del 17 de octubre

El viernes botanero del 17 de octubre, cierra con el partido Tigres vs Necaxa, como parte de la Jornada 13 de la Liga MX.

La platafora Caliente TV y el Canal 7 transmitirán el partido Tigres vs Necaxa, en el cierre del viernes botanero de la Jornada 13 de Liga MX.

Tigres igualó 1-1 con Cruz Azul, y Necaxa cayó 0-1 con Pachuca en la Jornada 12 de la Liga MX.