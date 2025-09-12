El torneo de Apertura 2025 de la Liga MX continúa hoy 12 de septiembre con el viernes botanero; te decimos los horarios y dónde ver los partidos programados en la Jornada 8.

La Jornada 8 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX inicia con dos partidos, en el viernes botanero del 12 de septiembre.

Necaxa vs FC Juárez y Mazatlán vs Pumas, son los partidos que se jugarán en el viernes botanero de la Liga MX, hoy 12 de septiembre.

Necaxa vs FC Juárez: Horario y dónde ver el viernes botanero del 12 de septiembre

Necaxa recibe al FC Juárez en el inicio de la Jornada 8 de la Liga MX, en el viernes botanero del 12 de septiembre, que se jugará a las 19 horas.

Las plataformas Claro Sports y ViX Premium transmitirán el partido Necaxa vs FC Juárez.

Partido: Necaxa vs FC Juárez

Fase: Jornada 8 de la Liga MX

Fecha: Viernes 12 de septiembre de 2025

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Victoria

Transmisión: Claro Sports y ViX Premium

Mazatlán vs Pumas: Horario y dónde ver el viernes botanero del 12 de septiembre

Mazatlán vs Pumas buscan el triunfo en el viernes botanero de hoy 12 de septiembre, como parte de la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MX.

El partido Mazatlán vs Pumas en el viernes botanero del 12 de septiembre, arrancará a las 21 horas en el Estadio El Encanto.

El partido Mazatlán vs Pumas será transmitido por la plataforma Caliente TV y la señal del Canal 7 de Azteca deportes.

Partido: Mazatlán vs Pumas

Fase: Jornada 8 de la Liga MX

Fecha: Viernes 12 de septiembre de 2025

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio El Encanto

Transmisión: Caliente TV y el Canal 7

Así se jugará el resto de la Jornada 8 de la Liga MX

La Jornada 8 de la Liga MX continúa el sábado 13 de septiembre, con el Clásico Nacional, América vs Chivas, como partido estelar.

Sábado 13 de septiembre

Pachuca vs Cruz Azul

Tigres vs León

Atlas vs Santos

Toluca vs Puebla

América vs Chivas

Domingo 14 de septiembre