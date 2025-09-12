El torneo de Apertura 2025 de la Liga MX continúa hoy 12 de septiembre con el viernes botanero; te decimos los horarios y dónde ver los partidos programados en la Jornada 8.

La Jornada 8 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX inicia con dos partidos, en el viernes botanero del 12 de septiembre.

Necaxa vs FC Juárez y Mazatlán vs Pumas, son los partidos que se jugarán en el viernes botanero de la Liga MX, hoy 12 de septiembre.

Necaxa vs FC Juárez: Horario y dónde ver el viernes botanero del 12 de septiembre

Necaxa recibe al FC Juárez en el inicio de la Jornada 8 de la Liga MX, en el viernes botanero del 12 de septiembre, que se jugará a las 19 horas.

Las plataformas Claro Sports y ViX Premium transmitirán el partido Necaxa vs FC Juárez.

  • Partido: Necaxa vs FC Juárez
  • Fase: Jornada 8 de la Liga MX
  • Fecha: Viernes 12 de septiembre de 2025
  • Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Victoria
  • Transmisión: Claro Sports y ViX Premium

Mazatlán vs Pumas: Horario y dónde ver el viernes botanero del 12 de septiembre

Mazatlán vs Pumas buscan el triunfo en el viernes botanero de hoy 12 de septiembre, como parte de la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MX.

El partido Mazatlán vs Pumas en el viernes botanero del 12 de septiembre, arrancará a las 21 horas en el Estadio El Encanto.

El partido Mazatlán vs Pumas será transmitido por la plataforma Caliente TV y la señal del Canal 7 de Azteca deportes.

  • Partido: Mazatlán vs Pumas
  • Fase: Jornada 8 de la Liga MX
  • Fecha: Viernes 12 de septiembre de 2025
  • Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio El Encanto
  • Transmisión: Caliente TV y el Canal 7

Así se jugará el resto de la Jornada 8 de la Liga MX

La Jornada 8 de la Liga MX continúa el sábado 13 de septiembre, con el Clásico Nacional, América vs Chivas, como partido estelar.

Sábado 13 de septiembre

  • Pachuca vs Cruz Azul
  • Tigres vs León
  • Atlas vs Santos
  • Toluca vs Puebla
  • América vs Chivas

Domingo 14 de septiembre

  • Querétaro vs Rayados
  • San Luis vs Tijuana