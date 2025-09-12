El torneo de Apertura 2025 de la Liga MX continúa hoy 12 de septiembre con el viernes botanero; te decimos los horarios y dónde ver los partidos programados en la Jornada 8.
La Jornada 8 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX inicia con dos partidos, en el viernes botanero del 12 de septiembre.
Necaxa vs FC Juárez y Mazatlán vs Pumas, son los partidos que se jugarán en el viernes botanero de la Liga MX, hoy 12 de septiembre.
Necaxa vs FC Juárez: Horario y dónde ver el viernes botanero del 12 de septiembre
Necaxa recibe al FC Juárez en el inicio de la Jornada 8 de la Liga MX, en el viernes botanero del 12 de septiembre, que se jugará a las 19 horas.
Las plataformas Claro Sports y ViX Premium transmitirán el partido Necaxa vs FC Juárez.
- Partido: Necaxa vs FC Juárez
- Fase: Jornada 8 de la Liga MX
- Fecha: Viernes 12 de septiembre de 2025
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Victoria
- Transmisión: Claro Sports y ViX Premium
Mazatlán vs Pumas: Horario y dónde ver el viernes botanero del 12 de septiembre
Mazatlán vs Pumas buscan el triunfo en el viernes botanero de hoy 12 de septiembre, como parte de la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MX.
El partido Mazatlán vs Pumas en el viernes botanero del 12 de septiembre, arrancará a las 21 horas en el Estadio El Encanto.
El partido Mazatlán vs Pumas será transmitido por la plataforma Caliente TV y la señal del Canal 7 de Azteca deportes.
- Partido: Mazatlán vs Pumas
- Fase: Jornada 8 de la Liga MX
- Fecha: Viernes 12 de septiembre de 2025
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio El Encanto
- Transmisión: Caliente TV y el Canal 7
Así se jugará el resto de la Jornada 8 de la Liga MX
La Jornada 8 de la Liga MX continúa el sábado 13 de septiembre, con el Clásico Nacional, América vs Chivas, como partido estelar.
Sábado 13 de septiembre
- Pachuca vs Cruz Azul
- Tigres vs León
- Atlas vs Santos
- Toluca vs Puebla
- América vs Chivas
Domingo 14 de septiembre
- Querétaro vs Rayados
- San Luis vs Tijuana