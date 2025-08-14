José Juan Macías intentó retomar su carrera mediante un periodo a prueba en Valladolid, equipo que confirmó que el delantero no se quedaría con ellos, así que el delantero volvió a quedarse sin club. Pese a eso, un grande de la Liga MX podría aparecer para rescatarlo.

“José Juan Macías finalizó su etapa de prueba en el Real Valladolid tras unas semanas de intenso trabajo en los Anexos y un comportamiento ejemplar”, compartió Valladolid al compartir que el atacante no permanecería entre sus filas y aunque parecía poco probable, un grande de la Liga MX está decidido a ficharlo.

Vale recordar que a causa de las constantes lesiones que sufrió en etapas anteriores, se presumió que José Juan Macías pondría fin a su carrera, aunque nunca hubo una confirmación oficial que diera por hecho su retiro de las canchas.

Pumas contempla el fichaje de José Juan Macías

Dicho todo lo anterior, Pumas es el equipo que contemplaría el fichaje de José Juan Macías. El Club Universidad se encuentra en busca de un centro delantero para redondear su plantilla y vería con buenos ojos la incorporación del canterano de Chivas pese a su reciente historial.

Con base en información de ESPN, José Juan Macías ya estuvo en las instalaciones de Cantera este miércoles 13 de agosto y su fichaje con Pumas sería prácticamente un hecho toda vez que las negociaciones entre ambas partes estarían bastante avanzadas.

De tal manera, el hombre de área que los auriazules buscaban sería José Juan Macías, quien dicho sea de paso, se convertiría en una competencia directa para Guillermo Martino, quien no ha podido encontrarse con el gol en el inicio de torneo e incluso, ha tenido fallas considerables.

🚨 PUMAS 🚨



El delantero que se encuentra cerca de llegar a Pumas es José Juan Macías



Llegaría gratis con los Azul y oro #Pumas pic.twitter.com/PlTEaEp6CR — Rodrigo Celorio (@rocelorio) August 13, 2025

Las peores lesiones de José Juan Macías

Como ya se mencionó, José Juan Macías ha tenido importantes problemas de lesiones a lo largo de su carrera, varias de ellas de una gravedad considerable como las dos roturas de ligamento cruzado, así como numerosos problemas musculares que lo tuvieron constantemente entre algodones.

Chivas, Getafe y Santos fueron los últimos tres equipos donde José Juan Macías intentó hacer que su carrera retomara el nivel que en algún momento tuvo en León, pero no lo consiguió, las lesiones aparecieron frecuentemente al grado de tener que rescindir su contrato con los Guerreros a seis meses de que se terminara.

Ahora, con Pumas, una nueva oportunidad en su carrera podría aparecer, tal vez la última, por lo que el jugador querrá buscar mantenerse fisicamente apto para aportarle a los felinos cada que le toque jugar.