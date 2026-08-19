Víctor Velázquez, el presidente de la Cruz Azul, compartió que el Estadio Refundación dentro de la Ciudad Cooperativa Cruz Azul en Hidalgo, será sede de la Liga de Expansión.

El directivo informó que el objetivo de que la Liga de Expansión de la Liga MX sea en el Estadio Refundación, es para reactivar la economía y promover el deporte en Hidalgo.

Partidos del Cruz Azul de la Liga Expansión serán en el Estadio Refundación de Hidalgo

La Ciudad Cooperativa Cruz Azul en Tula de Allende en Hidalgo, que tiene el Estadio Refundación, será la sede para que se jueguen los partidos del equipo de la Liga de Expansión.

Fue Víctor Velázquez quien informó hoy 19 de agosto de 2026, en la conferencia de Claudia Sheinbaum, la nueva sede como equipo local del Cruz Azul de la Liga de Expansión.

Asimismo, detalló que el objetivo no solo es reactivar la economía en la Ciudad Cooperativa, sino también promover el deporte entre los jóvenes.

“Nos llevamos la Liga de Expansión de la Liga MX a jugar en el Estadio Refundación y con ello también pretendemos activar la economía de la zona, llevar el deporte [a Hidalgo]”. Víctor Velázquez, presidente del Consejo de Administración del Cruz Azul.

Esta decisión de la dirección de la Cooperativa sobre el Cruz Azul en la Liga de Expansión para jugar en el Estadio Refundación viene después de que el equipo quedara inactivo por cinco años.