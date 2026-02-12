La madrugada del jueves 12 de febrero de 2026, Cruz Azul recuperó las Planta Hidalgo, históricas instalaciones de la institución.

De acuerdo a la información que se ha hecho pública, se registró un enfrentamiento en la planta de la cooperativa Cooperativa La Cruz Azul, ubicada en Tula de Allende, Hidalgo.

El suceso generó tensión entre trabajadores y vecinos, tras escucharse detonaciones de arma de fuego dentro y alrededor del complejo industrial.

Cumplen mandamiento judicial en la Planta Hidalgo del Cruz Azul

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y la Corporativa La Cruz Azul confirmaron que se cumplió un mandamiento judicial para restituir la Planta Hidalgo, durante la madrugada de este 12 de febrero.

Al respecto, la Procuraduría de Hidalgo aclaró que colaboraron y que brindaron seguridad perimetral a la población.

Víctor Velázquez, presidente del consejo de administración la Corporativa La Cruz Azul, reveló que se cumplimentó exitosamente el mandamiento judicial para recuperar planta cementera en Tula, Hidalgo.

Balazos por pleito de cementera Cruz Azul en Tula, Hidalgo. (Eduardo Díaz/SDPNoticias)

Esto paso en la Planta Hidalgo, históricas instalaciones del Cruz Azul

La madrugada del jueves 12 de febrero, la cooperativa Cruz Azul recuperó las instalaciones de la planta cementera que está en Jasso, Hidalgo.

Cabe recordar que por conflictos de la empresa, estas instalaciones habían quedado en manos de un grupo de la Cooperantiva.

Este jueves, con apoyo de la Guardia Nacional, se aseguró la Planta Hidalgo, aunque trascendió que hubo violencia y lesionados en la acción.

“La recuperación de la Planta de Hidalgo trae estabilidad, inversión y crecimiento para el club. Incluso el 10 de Diciembre podría abrirse para las categorías inferiores”, dijo Víctor Velázquez, presidente del Cruz Azul.