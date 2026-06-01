Por votación unánime del 98 por ciento de los asociados a La Cooperativa La Cruz Azul durante la Asamblea General Ordinaria celebrada el 30 de mayo, se aprobó la reelección de Víctor Manuel Velázquez Rangel, como presidente del Consejo de Administración debido a los resultados obtenidos durante su administración.

Socios reafirmaron su respaldo a esta nueva etapa dentro de La Cooperativa

Los afiliados respaldaron esta nueva etapa que aseguraron brindará estabilidad, crecimiento y fortalecimiento institucional.

La Asamblea se llevó a cabo conforme a la convocatoria emitida en tiempo y forma, cumpliendo con los requisitos estatutarios y legales aplicables, reafirmando el compromiso de la organización con la legalidad, transparencia y el respeto a los mecanismos democráticos que distinguen al modelo cooperativista de Cruz Azul.

Cruz azul destaca avances y resultados durante la gestión de Víctor Velázquez

La corporativa destacó que entre los principales resultados destacan la recuperación de la planta de Hidalgo lograda tras un proceso legal que permitió reincorporar activos estratégicos para la operación de la Cooperativa; así como la incorporación de un nuevo molino en Oaxaca y la apertura de la planta de Campeche, proyectos que puntualizaron, permitirán alcanzar un crecimiento estimado de 17 por ciento en producción al cierre de este año.

Además, sostuvieron que la empresa cerró el periodo del 2025 con un incremento del 9 por ciento en la producción, con respecto a 2024 por la modernización de infraestructura y la eficiencia administrativa. Asimismo, incrementó la generación de empleos directos en 25 por ciento, lo cual representa 1,300 empleos directos generados entre agosto de 2025 y mayo de 2026 debido a la expansión industrial e inversiones en infraestructura.

Cruz Azul mencionó que los resultados obtenidos durante 5 años reflejaron una visión estratégica clara, liderazgo sólido y capacidad de ejecución. Mientras que a los avances empresariales se sumó el reciente campeonato obtenido por el equipo de fútbol el fin de semana pasado, logro que simboliza el momento de consolidación, estabilidad y crecimiento que vive actualmente la institución en el ámbito deportivo y corporativo.