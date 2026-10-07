La reconocida empresa de tiendas Miniso informó que desvinculó a un gerente en la Ciudad de México (CDMX) tras señalamientos de discriminación.

Fue a través de redes sociales en donde un joven relató haber sufrido acoso y actitudes hostiles motivadas por su orientación sexual durante su visita al Miniso ubicado en la Torre Latinoamericana, en el Centro Histórico.

Miniso (Especial)

Miniso despide a gerente de CDMX por actos de discriminación

A través de un comunicado, Miniso informó que activó sus protocolos de investigación para determinar las responsabilidades operativas en el local ubicado sobre Eje Central Lázaro Cárdenas, en CDMX.

El afectado, identificado como Maxi, solicitó una respuesta firme por parte de la marca luego de señalar un problema con el gerente de dicha tienda, identificado como Juan.

Manifestó que sostuvo una discusión que escaló a comportamientos intimidantes y amagos de agresión física por parte del empleado de la tienda, además de ser discriminado por su orientación sexual.

Miniso aseguró haber entablado contacto directo con el afectado para escucharle, brindarle acompañamiento integral y dar seguimiento puntual a lo sucedido.

La empresa enfatizó que las conductas que vulneren la dignidad, integridad o seguridad de cualquier persona no representan sus valores institucionales.

De esta manera, Miniso reiteró su compromiso con la protección de visitantes, clientes y colaboradores, asegurando que continuará trabajando para consolidar sus tiendas como entornos seguros, respetuosos e inclusivos.