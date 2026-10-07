La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que no conoce de alguna denuncia contra Víctor Manuel Velázquez, presidente del Consejo de Administración de Cruz Azul.

De acuerdo con la presidenta, Cruz Azul ha “tenido varios problemas”; sin embargo, actualmente no hay ninguna investigación abierta en contra de Víctor Manuel Velázquez.

Asimismo, llamó a la Fiscalía General de la República (FGR) a confirmar si existe o no alguna investigación abierta contra el actual presidente de Cruz Azul.

No hay investigaciones contra Víctor Manuel Velázquez, asegura Sheinbaum

Claudia Sheinbaum compartió que no tiene conocimiento de alguna investigación abierta en contra del presidente del Consejo de Cruz Azul, Víctor Manuel Velázquez.

A pregunta expresa sobre posibles delitos investigados contra el presidente la cooperativa, la presidenta reconoció que Cruz Azul ha tenido problemas anteriormente; sin embargo, desconoce alguna denuncia directa contra Velázquez.

“Cruz Azul ha tenido varios problemas y hasta donde tengo conocimiento, en este momento no hay carpetas de investigación que tengan que ver con esta persona, pero si las hay pues que la Fiscalía informe” Claudia Sheinbaum

Cabe destacar que se han señalado denuncias e investigaciones relacionadas con la cooperativa Cruz Azul ante:

FGR

Unidad de Investigación Financiera (UIF)

Secretaría de Administración Tributaria (SAT)

¿Hay investigaciones contra Víctor Manuel Velázquez?

Víctor Manuel Velazquez Rangel, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Cruz Azul, ha estado envuelto en investigaciones; sin embargo, actualmente no hay alguna sentencia y orden de aprehensión vigente en su contra.

En 2019, fue detenido en la Ciudad de México por la entonces Procuraduría General de Justicia por un presunto delito de extorsión y abuso sexual agravado.

El entonces director comercial de la cementera fue aprehendido la mañana del 12 de abril de 2019 para ser trasladado a la Fiscalía de Veracruz; poco después fue liberado sin que derivara en una condena.

Por otra parte, en septiembre de 2020 la UIF y la FGR iniciaron una investigación contra el entonces director de Cruz Azul, Billy Álvarez, por diversos delitos, entre ellos delincuencia organizada y administración fraudulenta.

Sin embargo, dicha investigación no está relacionada con algún manejo de Víctor Manuel Velázquez.