La Cooperativa Cruz Azul anunció una inversión histórica de 6 mil 500 millones de pesos en Hidalgo para reactivar su planta cementera en Tula de Allende y desarrollar proyectos médicos y deportivos.

“Cruz Azul va a reactivar su planta en Hidalgo con una inversión de 6,50 millones de pesos” Julio Menchaca, gobernador de Hidalgo

Cruz Azul invertirá 6 mil 500 mdp y llevará Liga Expansión a Hidalgo (Especial/Captura de pantalla)

Durante la mañanera del 19 de agosto de 2026, el gobernador Julio Menchaca y el presidente del Consejo de Administración, Víctor Manuel Velázquez Rangel, detallaron que la nueva línea de producción estará lista a finales de 2026.

Además, se contempla el reacondicionamiento de hospitales y la llegada de futbol de expansión al Estadio Refundación.

¿Cuánto invertirá Cruz Azul en Hidalgo?

Víctor Manuel Velázquez Rangel, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Cruz Azul, dio a conocer los proyectos que la empresa contempla para Hidalgo, entre los que destacan la renovación de la planta cementera, una nueva línea de producción y el reacondicionamiento de hospitales.

Las inversiones anunciadas incluyen:

Renovación y reacondicionamiento de la planta de Cruz Azul en Tula de Allende: inversión de 1 mil 800 millones de pesos, con la generación de mil empleos directos y 10 mil indirectos.

Nueva línea de producción de cemento: inversión de 3 mil 700 millones de pesos, con 200 empleos directos y 3 mil indirectos.

Reacondicionamiento de Hospitales Cruz Azul: inversión de más de mil millones de pesos, destinada a la construcción de quirófanos, consultorios, torres de especialidad médica y otros servicios de salud.

En conjunto, estos proyectos representan inversiones por al menos 6 mil 500 millones de pesos, de acuerdo con las cifras presentadas.

Cruz Azul invertirá 6 mil 500 mdp y llevará Liga Expansión a Hidalgo (Especial/Captura de pantalla)

Liga de Expansión llega a Hidalgo: Víctor Velázquez anuncia partidos en el Estadio Refundación

Además de los proyectos industriales y de salud, Víctor Manuel Velázquez Rangel anunció planes relacionados con el futbol en Hidalgo.

El directivo señaló que Cruz Azul contempla llevar al equipo de la Liga de Expansión a disputar partidos en el Estadio Refundación, como parte de una estrategia para impulsar la actividad deportiva y económica de la región.

“En la parte deportiva que es uno de los sectores que nosotros también tenemos participación, nos llevamos la Liga Expansión, de la Liga MX a jugar en el Estadio Refundación y bien con ello también pretendemos activar la economía de la zona, llevar el deporte que lo hacemos en muchos de los estados con nuestras escuelas y generar en la juventud que haya deporte y que se desarrolle esta actividad” Víctor Manuel Velázquez Rangel, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Cruz Azul

El proyecto deportivo, de acuerdo con lo explicado por el presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Cruz Azul, busca contribuir a la activación económica de la zona, además de fomentar el deporte entre los jóvenes de Hidalgo.

La llegada de encuentros de futbol al Estadio Refundación se sumaría a las inversiones anunciadas por Cruz Azul para reactivar sus operaciones y fortalecer su presencia en Hidalgo.