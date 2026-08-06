Columbus Crew vs Pachuca siguen la actividad de la Leagues Cup 2026, este viernes 7 de agosto a las 17:30 horas. Transmite Apple TV.

Partido: Columbus Crew vs Pachuca

Fase: Jornada 2

Torneo: Leagues Cup 2026

Fecha: Viernes 7 de agosto de 2026

Horario: 17:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: ScottsMiracle-Gro Field

Transmisión: Apple TV

Columbus Crew vs Pachuca: ¿Cuándo ver el partido de Jornada 2 de la Leagues Cup 2026?

El viernes 7 de agosto de 2026 continúa la Jornada 2 de la Leagues Cup con el Columbus Crew vs Pachuca.

Columbus Crew vs Pachuca: ¿Cuándo ver el partido de Jornada 2 de la Leagues Cup 2026?

El partido Columbus Crew vs Pachuca podrá verse a través de Apple TV.

Partido: Columbus Crew vs Pachuca

Fase: Jornada 2

Torneo: Leagues Cup 2026

Fecha: Viernes 7 de agosto de 2026

Horario: 17:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: ScottsMiracle-Gro Field

Transmisión: Apple TV

¿Cómo llegan Columbus Crew y Pachuca a la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026?

Columbus Crew viene de ganar 3-1 al Atlas en el primer partido de la Leagues Cup 2026.

Pachuca, por su parte, perdió 3-1 ante Cincinnati, por lo que intentará conseguir los tres puntos en su siguiente partido de la Leagues Cup 2026.