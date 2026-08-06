Columbus Crew vs Pachuca siguen la actividad de la Leagues Cup 2026, este viernes 7 de agosto a las 17:30 horas. Transmite Apple TV.
- Partido: Columbus Crew vs Pachuca
- Fase: Jornada 2
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Viernes 7 de agosto de 2026
- Horario: 17:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: ScottsMiracle-Gro Field
- Transmisión: Apple TV
Columbus Crew vs Pachuca: ¿Cuándo ver el partido de Jornada 2 de la Leagues Cup 2026?
El viernes 7 de agosto de 2026 continúa la Jornada 2 de la Leagues Cup con el Columbus Crew vs Pachuca.
Columbus Crew vs Pachuca: ¿Cuándo ver el partido de Jornada 2 de la Leagues Cup 2026?
El partido Columbus Crew vs Pachuca podrá verse a través de Apple TV.
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- Partido: Columbus Crew vs Pachuca
- Fase: Jornada 2
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Viernes 7 de agosto de 2026
- Horario: 17:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: ScottsMiracle-Gro Field
- Transmisión: Apple TV
¿Cómo llegan Columbus Crew y Pachuca a la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026?
Columbus Crew viene de ganar 3-1 al Atlas en el primer partido de la Leagues Cup 2026.
Pachuca, por su parte, perdió 3-1 ante Cincinnati, por lo que intentará conseguir los tres puntos en su siguiente partido de la Leagues Cup 2026.