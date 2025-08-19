La marca de la NFL continúa creciendo, ahora han llegado a un acuerdo con la marca Crocs para que pueda usar el calzado de su equipo favorito. Aquí te decimos el precio y cómo comprar el calzado de esta alianza.

Los Crocs son famosos por formar vínculos con todo tipos de marca, pues es uno de los calzados más vendidos en el mundo. La NFL no se quería quedar atrás, ya que es una forma de expandir su mercado.

Estas sandalias, o como prefiera decirles, comenzaron a ser vendidas desde 2001, su creador fue George B. Boedecker Jr., y desde ese momento, no han parado de crecer como empresa.

Para 2006 ya las conocían en todo Estados Unidos, y en algunos otros países. Incluso han salido en numerosas series y películas. Hasta el expresidente George Bush utilizó su producto en 2007.

Crocs de la NFL: Precio y cómo comprar el calzado de esta histórica alianza

La NFL y Crocs han llegado a un acuerdo multianual para usar las licencias de varios equipos en el calzado. Hasta el momento están disponibles 14 franquicias, pero se planea que en el futuro sean todas.

“La marca Crocs ha tenido un impacto significativo en la cultura del calzado, y esta colaboración nos permite ofrecer a los aficionados más opciones para acompañar el día de partido y el resto de la semana”, comentó Ryan Samuelson.

Ahora pasemos a lo importante: el precio y dónde comprarlas. Todavía no llegan físicamente a México, así que solo están disponible en línea, en la página: https://www.crocs.com/c/sports-licensing/nfl.

El costo va desde los 84.99 dólares (1576 pesos) a los 79.99 (1505 pesos). Si solo quiere adquirir una figura para ponérsela a su calzado, tiene un valor de 94 pesos.

Crocs de la NFL: Precio y cómo comprar el calzado de esta histórica alianza (Captura de pantalla)

¿Cuándo comienza la temporada regular de la NFL?

La espera para todos los aficionados de la NFL terminó, o está muy cerca. La semana 1 de la temporada regular comienza el 4 de septiembre, cuando se enfrenten Eagles y Cowboys.

Aunque ya podemos ver acción, ya que entre el 21 y 23 de agosto se va a jugar la semana 4 de la pretemporada.