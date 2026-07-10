La Selección de España se prepara para uno de los desafíos más exigentes del Mundial 2026 cuando enfrenten a Bélgica en los cuartos de final, un duelo que pondrá a prueba a dos equipos con aspiraciones reales de llegar a la final.

En el conjunto español, gran parte de la confianza pasa por la seguridad que transmite Unai Simón, quien se ha convertido en uno de los protagonistas del Mundial 2026.

Unai Simón seguirá ampliando su récord de imbatibilidad

Durante el Mundial 2026, Unai Simón ha sido pieza clave en el sistema defensivo español y recientemente hizo historia al superar los 517 minutos de imbatibilidad que Walter Zenga había establecido en el Mundial de Italia 1990, estableciendo una nueva referencia en la competición.

La misión de España, sin embargo, será especialmente complicada frente a una Bélgica que cuenta con futbolistas capaces de desequilibrar cualquier partido.

Jugadores como Kevin De Bruyne y otros referentes ofensivos buscarán poner fin a la impresionante racha del guardameta español.

Unai Simón lidera la sólida defensa con la que España enfrentará a Bélgica. (Jae C. Hong / AP Photo/Jae C. Hong)

Unai Simón buscará llevar a España a las semifinales

Con un boleto entre los cuatro mejores equipos del mundo en juego, la atención estará puesta en Unai Simón.

El arquero llega como líder de una defensa que ha sido una de las grandes fortalezas de España y que ahora buscará superar una nueva prueba frente a una Bélgica decidida a romper su resistencia en el Mundial 2026.