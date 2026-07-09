España vs Bélgica se enfrentan en los cuartos de final del Mundial 2026, Transmite ViX el viernes 10 de julio a las 13 horas.

Partido: España vs Bélgica

Fase: Cuartos de final

Fecha: Viernes 10 de julio del 2026

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Los Ángeles

Transmisión: ViX

Lamine Yamal y España son favoritos ante la selección de Bélgica (Mike Stewart / AP Photo/Mike Stewart)

España vs Bélgica: Día del partido de cuartos de final del Mundial 2026

El viernes 10 de julio de 2026 será el partido España vs Bélgica en los cuartos de final del Mundial 2026.

España vs Bélgica: Hora del partido de cuartos de final del Mundial 2026

España vs Bélgica iniciará a las 13 horas, tiempo del centro de México en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos.

España vs Bélgica: Canal del partido de cuartos de final del Mundial 2026

España vs Bélgica podrá verse a través de ViX en los cuartos de final del Mundial 2026.

Partido: España vs Bélgica

Fase: Cuartos de final

Fecha: Viernes 10 de julio del 2026

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Los Ángeles

Transmisión: ViX

¿Cómo clasificaron España y Bélgica a cuartos de final del Mundial 2026?

España y Bélgica clasificaron de maneras distintas a los cuartos de final del Mundial 2026.

España eliminó 1-0 a Portugal en los octavos de final, mientras que Bélgica goleó 4-1 a Estados Unidos en la misma fase.