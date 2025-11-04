El domingo 2 de noviembre de 2025 murió Carlos Hurtado, el promotor innombrable de la Liga MX; te contamos algunos de sus escándalos y polémicas.

Aunque sus apariciones públicas fueron pocas en sus más de veinte años como promotor en la Liga MX, Carlos Hurtado era muy conocido en el medio del futbol por jugadores, directivos y periodistas.

Carlos Hurtado, el promotor innombrable de la Liga MX

Sobre Carlos Hurtado, el periodista Ignacio Suárez, conocido como El Fantasma en el medio del futbol, compartió en su Canal de YouTube algunos de sus escándalos y polémicas.

Claro y directo, El Fantasma Suárez afirmó que no se hacían transferencias en los clubes más importantes del futbol mexicano, si no pasaban por las manos del promotor innombrable, Carlos Hurtado.

“Carlos Hurtado, el representante, más importante, más influyente y más corrupto, que controló el futbol mexicano por décadas”, señaló el citado periodista.

El Fantasma aseguró que se podría hacer toda una serie de televisión con las andanzas de Carlos Hurtado, que iniciaron con los equipos Puebla y Ángeles de Puebla, a mediados de los años ochenta.

¡Faitelson definió de gran manera al polémico promotor!



Hurtado murió este 3 de noviembre y muchos personajes como José Ramón Fernández o Carlos Hermosillo han contado sus experiencias con él 🗣 pic.twitter.com/5xN26Xauxa — Quinto Partido (@quintopartidoof) November 4, 2025

Su “alianza” con el club Cruz Azul que catapultó a lo más alto al promotor Carlos Hurtado

La fama y el poder de Carlos Hurtado lo llevó hasta el Cruz Azul, donde protagonizó muchos escándalos y polémicas, recordó el Fantasma Suárez.

“Se asoció con Billy Álvarez y empezó a hacer su emporio, el exdirectivo de Cruz Azul fue su estandarte, traía hasta 15 o 16 jugadores, haciéndose millonario”, dijo El Fantasma Suárez.

La máxima del promotor Carlos Hurtado era traer algunos jugadores buenos, pero con los petardos que lograba meter a los clubes ganaba mucho dinero.

La forma de trabajar de Carlos Hurtado era sencilla. Traía jugadores buenos e importantes, como Mauro Camoranesi y Patricio Hernández.

Pero un equipo podía registrar cinco jugadores extranjeros, así que, Carlos Hurtado les traía dos buenos, uno regular y dos malos, pero eso le bastaba para seguir metiendo futbolistas y ganar dinero.

Carlos Hurtado se rodeaba del futbol mexicano en sus famosos asados

En su casa al sur de la Ciudad de México, Carlos Hurtado, el promotor innombrable de la Liga MX, hacia asados a los que invitaba a jugadores, ex jugadores y periodistas, lo que le permitía ocupar espacios en los periódicos más influyentes.

En uno de ellos, Carlos Hurtado hacía promoción a sus representados, como cuando revaloró al Pato Hernández, reportando que triunfaba como DT en Ecuador.

La realidad es que, el exjugador de Cruz Azul no daba una como DT y lo echaron por malos resultados, cuando en México se decía que triunfaba y salía en hombros de los partidos.

Decían que Carlos Hurtado era una leyenda urbana, recordó El Fantasma Suárez, pues no salía en los medios, “salvo alguna ocasión en la que apareció en el programa En Caliente de José Ramón Fernández, entrevista que dicen que había pagado”.

Carlos Hurtado era capaz de correr futbolistas e influyó hasta hace poco en el futbol mexicano

Carlos Hurtado, el promotor innombrable de la Liga MX, presumía de conocer a todos en el futbol mexicano, “y él echó a Carlos Hermosillo de Cruz Azul, por ejemplo”, aseguró el Fantasma Suárez.

En alguna ocasión, Rafael Puente, exjugador y actual comentarista de TV, corrió de su restaurante a Carlos Hurtado por estar de hablador.

La última que hizo Carlos Hurtado, según el Fantasma Suárez, fue influir en Juan Carlos Rodríguez, excomisionado de la Federación Mexicana de Futbol.

“Le recomendó a Víctor Manuel Aguado y a José Manuel Herrero, quien está en la Comisión de Arbitraje” apuntó Ignacio Suárez, quien prometió seguir contando los escándalos y polemicas de Carlos Hurtado.