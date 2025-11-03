La Liga MX despide a una de sus figuras más influyentes fuera de la cancha. Carlos Hurtado, reconocido por décadas como uno de los promotores más poderosos del futbol mexicano.

A través de su cuenta oficial en X, David Medrano informó que la muerte de Carlos Hurtado se dio en la madrugada de este lunes 3 de noviembre.

Durante décadas, Hurtado fue una figura clave en las negociaciones y movimientos de jugadores dentro de la Liga MX. Su nombre se volvió sinónimo de poder e influencia.

Aunque rara vez aparecía frente a las cámaras, su presencia era constante tras bambalinas, moviendo piezas de los clubes del balompié mexicano.

Murió Carlos Hurtado, el promotor más influyente de la Liga MX (Captura de pantalla)

¿De qué murió Carlos Hurtado, el promotor más influyente de la Liga MX?

Carlos Hurtado, el influyente promotor murió la madrugada del 3 de noviembre, y aunque la noticia fue confirmada rápidamente por el periodista David Medrano, los detalles sobre las causas de su muerte aún no se han hecho públicos.

Carlos Hurtado, cuya figura generaba tanto respeto como controversia, fue durante más de cuatro décadas una pieza clave en el engranaje de varios equipos de la Liga MX.

Su poder no se basaba en títulos o cargos formales, sino en una red de contactos que abarcaba clubes, entrenadores y jugadores de alto perfil, moviéndose siempre fuera del reflector.

Más allá de las críticas o los elogios hacia su papel dentro del balompié mexicano, su muerte marca el cierre de un capítulo que definió buena parte del rumbo del futbol profesional en México.

Carlos Reinoso lamentó la muerte de Carlos Hurtado

Carlos Reinoso se unió a las voces del futbol mexicano que lamentaron la muerte de Carlos Hurtado.

El histórico exjugador y técnico chileno utilizó su cuenta en X para compartir un mensaje cargado de nostalgia, recordando la amistad que mantuvo con Carlos Hurtado desde su juventud.

En su publicación, Reinoso destacó que conoció a Hurtado cuando apenas tenía 14 años y que, con el paso del tiempo, la relación entre ambos trascendió lo profesional.

Más allá de los años en el futbol, los unió una amistad que también compartieron fuera de la cancha, especialmente en su afición común por el golf.