En un destacable gesto, la directiva del club UD Almería confirmó que donará la taquilla del partido ante Tenerife a la familia de Jesús de Miguel, delantero que murió el martes 3 de noviembre tras sufrir un choque contra el portero del Andorra, Jesús Owono.

La medida fue promovida por el presidente de la entidad rojiblanca, Mohammed Al Khereiji, como un gesto humano para la familia del futbolista español.

UD Almería externa su apoyo a la familia de Jesús de Miguel tras la muerte del futbolista

A través de un comunicado, el UD Almería informó que contempla donar la totalidad de la taquilla obtenida en su encuentro frente al CD Tenerife a la familia de Jesús de Miguel, correspondiente a la jornada de liga de Segunda División española.

La finalidad de esta medida tiene el propósito de brindar auxilio tras la trágica muerte del futbolista español que ha sacudido al futbol mundial.

Jesús de Miguel Alameda, delantero de Tenerife. (Especial)

El club UD Almería sostiene que la compasión, la empatía y el acompañamiento fraterno deben prevalecer en momentos adversos, demostrando que la actividad futbolística trasciende con creces los límites del terreno de juego.

Ello para respaldar a los integrantes de su comunidad en momentos de dolor, como señalan es la familia de Jesús de Miguel.

El club andaluz ha extendido una sincera invitación a los familiares del futbolista para que asistan al estadio siempre que su situación personal se los permita.

Con este gesto de respeto, el UD Almería pretende reafirmar su solidaridad y transmitir un mensaje de afecto a todo el entorno cercano del deportista en estas horas tan difíciles.