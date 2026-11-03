El choque entre Jesús Owono y Jesús de Miguel que terminó en tragedia ha sido uno de los momentos deportivos más lamentables en el fútbol español.

Dicho choque ocurrió durante una peligrosa jugada en el tiempo añadido en el partido disputado entre el Tenerife y el Andorra de la Segunda División de España, mientras el marcador empataban 2-2.

Duro choque entre los jugadores que terminó con la muerte de Jesús de Miguel, delantero del Tenerife, quien falleció este martes a los 30 años tras la fuerte llegada del guardameta de Andorra, Jesús Owono.

Así fue la llegada de Jesús Owono en contra de Jesús de Miguel que terminó en tragedia

La tragedia con la muerte de Jesús de Miguel, delantero del Tenerife, ocurrió a consecuencia del fuerte impacto con el que Jesús Owono llegó tras salir de la portería a medio campo para evitar un gol.

Pues en video se puede ver como Jesús Owono salió de su área hasta el mediocampo para disputar un balón largo que Jesús de Miguel intentaba alcanzar, tras un saltó alto del portero que hizo que impactara aparentemente con su rodilla el pecho del delantero.

Tras este duro choque se puede ver a Jesús de Miguel caer de rodillas sujetándose el torso, para luego caer de espalda con los brazos abiertos, mientras Jesús Owono va de salida del campo ante una tarjeta roja.

Choque el cual se puede ver la evidencia del duro impacto en solo unos segundo, y donde según la información Jesús de Miguel habría muerto tras sufrir un paro cardiorrespiratorio debido al impacto.