Jesús Owono, portero del FC Andorra, se manifestó por primera vez tras el fallecimiento de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, con quien protagonizó el choque que terminó en tragedia durante un partido de la Segunda División española.

El guardameta ecuatoguineano expresó su profundo dolor por la pérdida de su colega y aseguró que está dispuesto a afrontar las consecuencias que puedan derivarse del incidente.

Jesús Owono atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida

A través de un comunicado compartido por su club, Jesús Owono reconoció que atraviesa uno de los momentos más complicados de su vida, luego de que se confirmara la muerte del atacante.

La noticia conmocionó al futbol español y provocó numerosas reacciones, tanto de solidaridad con la familia del fallecido como de cuestionamientos hacia el arquero.

“Estos están siendo los días más difíciles de mi vida. Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado. Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús”. Jesús Owono, portero del FC Andorra.

Jesús Owono rompe el silencio tras la muerte de Jesús de Miguel: “Descansa en paz”. (@fcandorra)

Jesús Owono no buscará evadir las posibles responsabilidades

Desde el momento del incidente, Jesús Owono ha sido blanco de ataques y mensajes hostiles en redes sociales, principalmente por parte de aficionados del Tenerife y otros usuarios. Tras confirmarse el fallecimiento de Jesús de Miguel, el portero decidió cerrar sus cuentas digitales para alejarse de las agresiones.

En su primera declaración pública, el futbolista dejó claro que no pretende evadir las posibles responsabilidades que puedan surgir de la investigación.

“Sé que habrá muchas cuestiones que abordar, afrontaré lo que venga con todo el respeto”. Jesús Owono, portero del FC Andorra.

Sin embargo, insistió en que, por ahora, su principal preocupación es el dolor provocado por la muerte del delantero.