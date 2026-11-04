El martes 3 de noviembre de 2026 se dio a conocer la muerte de Carlos Albert Llorente a los 83 años, icónico futbolista mexicano y periodista deportivo.

Durante su trayectoria fue reconocido por su defensa por los derechos de los futbolistas, además de forjar un reconocido estilo deportivo a través de ser frontal y propiciar el debate.

¿Quién fue Carlos Albert Llorente?

Originario de la Ciudad de México, Carlos Albert Llorente fue un reconocido futbolista mexicano y posterior periodista deportivo.

Carlos Albert Llorente (Especial)

Se convirtió en una leyenda de la justicia laboral al demandar a la directiva del Necaxa en 1971 bajo el amparo de la Ley Federal del Trabajo, para exigir mejores condiciones y tratar de conformar el primer sindicato formal de futbolistas en México.

Debido a esta postura contestataria, los directivos lo vetaron del fútbol mexicano, forzando su retiro prematuro de las canchas.

¿Qué edad tenía Carlos Albert Llorente?

Carlos Albert Llorente nació el 10 de julio de 1943, por lo que al momento de su muerte tenía 83 años.

¿Quién era la esposa de Carlos Albert Llorente?

Carlos Albert Llorente estuvo casado con Guille, como le decía de cariño.

¿Qué signo zodiacal era Carlos Albert Llorente?

Al haber nacido un 10 de julio, Carlos Albert Llorente era del signo zodiacal Cáncer según la astrología occidental.

¿Cuántos hijos tenía Carlos Albert Llorente?

Producto de su matrimonio con Guille, el exfutbolista tuvo dos hijos: Bárbara y Carlos.

Carlos Albert Llorente y su hijo (@calbert57 / X)

¿Qué estudió Carlos Albert Llorente?

Carlos Albert Llorente contaba con preparación profesional en el área de comunicación, lo que lo ayudó a forjar una sólida trayectoria como comentarista y analista deportivo

¿En qué trabajó Carlos Albert Llorente?

Como futbolista profesional, Carlos Albert Llorente se desempeñó como un reconocido defensa central, militando durante toda su carrera en el Club Necaxa.

Fue internacional con la Selección Mexicana, participando en los Juegos Olímpicos de Tokio 1964 y logrando la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Winnipeg 1967.

Participó en diversos medios como Imevisión (hoy TV Azteca), así como en grandes cadenas como ESPN, Fox Sports, Radio Centro y durante la última etapa de su vida en La Octava Sports.

Además, colaboró como columnista en La Afición de Milenio, Reforma, El Norte, El Financiero, Esto y Ovaciones.