Gerard Piqué, uno de los principales accionistas del FC Andorra, expresó su tristeza por el fallecimiento de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, quien perdió la vida tras un fuerte choque con el portero Jesús Owono durante un partido de la Segunda División española.

El exfutbolista del Barcelona utilizó sus redes sociales para dedicar un mensaje al atacante Jesús de Miguel, cuya muerte fue confirmada por el conjunto blanquiazul este martes 3 de noviembre.

Gerard Piqué lamentó la muerte de Jesús de Miguel

“Lo siento con toda mi alma. Descansa en paz, Jesús”, escribió Gerard Piqué, sumándose a las numerosas muestras de condolencias que han surgido en el mundo del futbol tras la tragedia.

El incidente ocurrió en la última jugada del encuentro entre el FC Andorra y el Tenerife, disputado en el Estadio Heliodoro Rodríguez López. En una acción por un balón largo, Jesús de Miguel y Jesús Owono se encontraron en una disputa que terminó con un fuerte impacto del guardameta, quien golpeó con la rodilla el pecho del delantero y lo mandó al césped.

Gerard Piqué se pronuncia tras la muerte de Jesús de Miguel: “Lo siento con toda mi alma”. (captura)

El futbolista fue atendido inmediatamente por los servicios médicos presentes en el estadio. Sin embargo, pese a los esfuerzos de los paramédicos, posteriormente se confirmó su fallecimiento, una noticia que conmocionó a ambos clubes y a los aficionados del futbol español.

FC Andorra expresó sus condolencias por Jesús de Miguel

El conjunto andorrano, del que Gerard Piqué forma parte de su estructura directiva, publicó un comunicado para expresar su dolor por lo sucedido y enviar sus condolencias a la familia del jugador, sus compañeros y el CD Tenerife.

“Con el corazón roto y devastados queremos mandar nuestro más sincero pésame a la familia de Jesús de Miguel, a todos sus compañeros, amigos y al CD Tenerife. Descanse en paz”, publicó la institución.

Mientras las autoridades investigan las circunstancias del incidente, el futbol español enfrenta un momento de profundo dolor por la pérdida de Jesús de Miguel.